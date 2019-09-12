«Нафтогаз» назло «агрессору» отрезает себе детородные места

12.09.2019

Коллапс в газовом хозяйстве Украины неизбежен, если его управление так и останется в проамериканских руках.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал экс-нардеп Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сообщил, что недавно пообщался «с далеко не последним человеком» в «Нафтогазе». По словам политика «специалисты просто в шоке от того, что может произойти этой зимой». Также он сообщил, что в центральном офисе «Нафтогаза» бардак, а сама структура превратилась в конвейер для отмывания денег.

«В оборудование, ремонтно-технические работы деньги не вкладываются. В некоторых направлениях даже уже запчастей и комплектующих нет. Ты не поверишь, пять лет тому назад еще что-то вкладывалось, развивалось, расширялось. А сегодня, если что-то и вкладывается, то всего лишь самый минимум. Такое ощущение, как будто наши руководители живут всего лишь одним днем. У них принцип «после нас, хоть трава не расти!» Так вот, я тебе хочу сказать, Алексей, без транзита российского газа в Европу через Украину, нам придет полный конец. А мы входим в зиму», – цитирует Журавко эксперта.

При этом газа не хватает даже на текущие нужды.

«То, что в украинских СМИ пишут, что закачали 17 миллиардов кубометров газа, то я тебе хочу сказать, что мы еле-еле выходим на закачку 13,8 млрд. кубометров газа. Знаешь, на что у нас надеется наше руководство, в лице главы НАК «Нафтогаза»? Что европейские партнеры «нагнут» Россию, выкрутят ей руки, и транзит будет продолжаться и дальше через Украину. Если, не дай Бог, Россия все-таки откажется от транзита газа, и мы хоть как-то какое-то количество газа начнем просить для закачки из Европы, то Европа не даст нам этого газа. Потому что у них газа катастрофически не будет хватать», – рассказал специалист.

По его словам, в результате газ окажется слишком дорогим и его по Украине просто будет невыгодно транзитировать.

По прогнозам работника «Нафтогаза уже этой зимой больше шестнадцати городов Украины могут остаться без газа.

«На карте это будет выглядеть так: Юго-Восточная часть, Центральная часть и частично Северо-Запад Украины. Западной Украине, как никогда, повезет. Она меньше всех пострадает, в связи с тем, что рядом есть газовые хранилища. Самые уязвимые города: Херсон, Одесса, Николаев, Мариуполь, Мелитополь, Запорожье, Харьков. Менее уязвимые Черкассы, Умань, и частично Киевская область. Плюс к этому Донецкая область. Уже составлены списки населенных пунктов, которые будут отключаться от обеспечения газом.

Наши специалисты, почти каждый день пишут докладные об этом на имя председателя НАК «Нафтогаза». Но в средствах массовой информации мы видим, что реакции, буквально, никакой. Они просто играют с огнем. Такое ощущение, как будто они садомазохисты. Сами себе отрезают детородные места. А вернее, «На зло бабушке, отморозим себе уши, но газ российский не возьмем, и на их условия не пойдем!» – добавил эксперт.

При этом, по его словам, руководство «Нафтогаза» надеется на теплую зиму.

«Я устал от этого бреда. На одном из совещаний, там, где я присутствовал, Коболев сказал такие слова: «Мол, Россия замерзнет от больших морозов, а у нас в этом году будет самая теплая зима. Нас Бог охраняет!» – процитировал источник.

Также Журавко рассказал, что пообщался с бывшим сотрудником «Нафтогаза», который подтвердил все вышеуказанные пункты.

«Только сказал гораздо жёстче: «Ты помнишь Алчевск? Только тогда мы всей Украиной накинулись спасать город от замерзания и размораживания отопительных систем. И все-таки, при грамотных действиях специалистов, мы город спасли! А вот сейчас кто будет спасать, если это горе может произойти в этом году с большей частью Украины? Масштаб бедствий может быть колоссальный!

Практически, – это возможная утрата всей энергосистемы! Фидера, подстанции, провода, не будут выдерживать перенагрузок. На атомных станциях будут срабатывать блокировки. На что появятся веерные отключения электроэнергии. Угля на ТЭЦах уже сегодня не хватает!

Все пойдет по цепной реакции. Одно будет вышибать другое. Последствия будут просто катастрофические. Кабинет Министров не задумывается над последствиями. Это я тебе всего малую часть рассказал», – привел экс-депутат слова собеседника.