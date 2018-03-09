09.03.2018, Киев, Игорь Петров
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ЖКХ, Скандал, Украина, Энергетика

“Нафтогаз” осознал, что без российского газа Украине кранты


Украина могла бы пройти нынешнюю зиму без закупок у “Газпрома”, но этому помешали неожиданно ударившие морозы.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил Дмитрий Марунич, эксперт по энергетическим вопросам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы не холода, то мы бы проскочили, запасы газа достаточные. Проблемы – с поднятием газа из хранилищ. Эти риски были понятны. Непонятно, почему это на третий год случилось. В прошлом году запасы были меньше. [глава “Нафтогаза”] Коболев сидел и смотрел на европейские котировки и на потребление газа. Он понимал, что к 1 марта без российского газа возникнет дефицит. Европейский газ они покупать не хотели – там цены выросли до тысячи долларов», – отметил Марунич.

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