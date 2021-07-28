«Нафтогаз» отправляет украинскую ГТС на свалку истории

28.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Если вместо переговоров о транзите газа, руководство «Нафтогаза» продолжит заниматься политическим пиаром в Верховной раде, в сложившихся реалиях украинская ГТС долго не протянет.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может ли сложиться такая парадоксальная ситуация, когда Украине будет выгодно прокачивать по своей ГТС газ чуть ли не задаром, лишь бы иметь российский газ по дороге в Европу, а не из Европы?» – спросила ведущая канала.

«Не исключаю такую ситуацию, – ответил Золотарёв. – Это же не просто труба, это колоссальный газотранзит, который может прокачивать сумасшедший объём газа. Всё это надо эксплуатировать, надо поддерживать. Если трубу не эксплуатировать, она начнёт ржаветь. Когда начнёт ржаветь, тогда превратится в проблему».

«Она и для реверса тогда не подойдёт»,– уточнила ведущая.

«Да, поэтому, чтобы поддерживать трубу, должна быть прокачка, – согласился эксперт. – Учитывая то, что господин Коболев (бывший глава правления «Нафтогаза» – ред.), который так бахвалился в судах победами над «Газпромом», провалил план по росту добычи украинского газа вчистую, может сложиться ситуация с дефицитом газа для коммунальных служб, а это всё-таки 25 млрд. кубов надо изыскивать. В этой ситуации можно с оплатой закрыть потребности коммунального сектора, а эти пускай покупают по мировым ценам, на европейских хабах».

«Вполне возможна такая ситуация, но согласитесь, 140 млрд., которые способна качать украинская труба, и 40 или сколько там сейчас качается. Понятно, что если меньше 40, то труба становится убыточной. Ну, а когда демонстративное поведение топ-менеджеров, типа Витренко (нынешний глава «Нафтогаза» – ред.), оно переходит в плоскость выступления политика на трибуне Верховной рады, где нет конструктива, ожидать того, что тебе пойдут навстречу, не приходится. Поэтому может сложиться такая ситуация, когда из Украины будут верёвки вить, в вопросе ГТС», – спрогнозировал политолог.