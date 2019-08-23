«Нафтогаз» поразил экспертов «гениальностью» новой схемы  

23.08.2019, Киев

НАК «Нафтогаз Украины» запустил программу «Газовый запас», которая якобы даёт возможность каждому украинцу купить по предоплате годовой запас голубого топлива по «летним» ценам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина взяла на себя обязательства обеспечивать рыночные цены на газ с 1 января 2020 года, и это сейчас отражено в постановлениях правительства. Чтобы дать вам больше контроля над ситуацией, мы запускаем продукт «Газовый запас», воспользоваться которым сможет каждый житель Украины, который покупает газ.

Суть предложения проста: вы можете заранее приобрести необходимый вам объем газа по фиксированной летней низкой цене. А использовать его — зимой», — написал Коболев, добавив, что воспользоваться услугой можно до 25 сентября.

В департаменте коммуникаций НАК «Нафтогаз Украины» уточнили, что бытовой потребитель сможет закупить на этих условиях до 25 тыс. кубометров газа.

Инициативу киевских энергетиков прокомментировал российский политолог Дмитрий Абзалов, заявив, что схема «Газовый запас» окажется неработоспособной, так как нищее население не способно оплатить даже месячный расход голубого топлива. Таким мнением он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

«Какая стратегия у «Нафтогаза»? Он предлагает населению закупаться газом по предоплате, чтобы он не подорожал зимой. Это официальное письмо от 22 августа. 25 тысяч кубометров. Покажите мне украинца, или домохозяйство, который может себе позволить купить газ на год? Это стратегия энергетической страны.

Согласно данным «Нафтогаза» более половины населения Украины не платит за газ, или осуществляет задержку больше трёх месяцев. То есть люди, которые не платили за газ, вдруг нашли время и деньги, чтобы заплатить за него за год. Отличная идея, прекрасный экономист», – сказал Абзалов.