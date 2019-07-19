19.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Россия, Труба, Украина, Финансы, Энергетика
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«Нафтогаз» потерял надежду получить стокгольмские миллиарды от «Газпрома»

НАК «Нафтогаз Украины» должен быть заинтересован в том, чтобы урегулировать с «Газпромом» вопрос Стокгольмского арбитража.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«НАК «Нафтогаз Украины» исходя из его последнего выпуска евробондов и размещения проспектов, где были озвучены основные финансовые риски НАК «Нафтогаз Украины», очень сильно должен быть заинтересован [в решении вопроса Стокгольмского арбитража с «Газпромом»], потому что «Нафтогаз» указал в качестве основного риска проигрыш в 2021 году «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже с выплатой в его пользу 2,1 миллиарда долларов», – отметил эксперт.

«То есть давайте четко понимать, что в НАК «Нафтогаз Украины» уже о победе не говорят, не говорят о списании 2,5 миллиардов долларов с «Газпрома», а говорят о возможности выплаты «Газпрому» более 2 миллиардов долларов. Это наследство, которое переходит к новой власти от суперэффективных и дерзких менеджеров Витренко и Коболева, которого, как мы слышим, уже прочат в премьеры Украины»,- не без сарказма резюмировал Землянский.

Напомним, что Стокгольмский арбитраж принял решение, обязывающее «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов. Российский монополист с этим вердиктом не согласился и подал апелляцию. В то же время руководство «Нафтогаза» поспешило выписать себе многомиллионные премии в счет до сих пор неполученных денег.

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