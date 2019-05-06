Нафтогаз превратил Украину в шестёрку США и спонсора ЕС

06.05.2019, Киев, Игорь Петров

НАК «Нафтогаз» уверенно заявляет о желании России прекратить транзит газа через Украину, несмотря на то, что Москва никогда об этом не заявляла.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Где хоть раз Россия заявила о том, что она прекратит транзит через территорию Украины с 1 января 2020 года? Коболев говорит об этом начиная с 2016 года. Так кто кризис будет создавать – Россия или Украина? Тем самым Коболев провоцирует (Россию сказать) в случае возникновения каких-то вопросов: подождите, а мы же ничего не говорили», – сказал он.

Делается это для того, чтобы помочь США зайти на европейский рынок газа, а страдает от этого в первую очередь сама Украина и ее потребители.

«Коболев сказал об этом: чтобы купить американский газ. Идет жесткая борьбы за европейский рынок, в том числе и при помощи Украины. За наш счет эта борьба происходит. Украина нужна просто в качестве тарана и спонсора – мы переплачиваем, даем возможность заработать европейским контрагентам. Они не видят ничего плохого если они купят у России газ и перепродадут путинский газ Украине», – сказал Валентин Землянский.