«Нафтогаз» придумал еще одну схему обкрадывания населения

03.12.2018, Киев, Игорь Петров

В платежках, которые сейчас получают бытовые потребители Украины, к реальному объему потребленного газа добавлено от 100 до 300 кубометров – таким образом НАК «Нафтогаз Украины» в очередной раз обкрадывает население.

Об этом на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады заявил депутат Андрей Лозовой («Радикальная партия»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам приходит масса писем – украинцы получают в платежках от 100 до 300 дополнительных кубов газа, который они якобы использовали. «Нафтогаз» это поясняет тем, что «ваш счетчик с такого-то года не проходил стандартизацию». Это уже прост открытое издевательство – людей обокрали до нитки, залезают в карман и вытаскивают последнее. Люди за свои деньги установили счетчики, чтобы экономить, а им «Нафтогаз» пишет – заплатите еще, нам мало, что мы у вас крадем.

Это просто издевательство. Большинство украинцев просто не знают, как им выжить, как заплатить такую цену на газ. Из-за таких трат не знают, как им купить лекарства, как купить продукты, как собрать детей в школу. Пенсии малюсенькие, власть их не поднимает, зато поднимает тарифы. И вот еще одну схему обкрадывания приплюсовали -чуть ли не каждая семья может увидеть у себя в платежке от 100 до 300 кубов. Это все коррупция «Нафтогаза», которую покрывает власть», – сказал Лозовой.