«Нафтогаз» сеет панику и провоцирует кризис

11.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

«Газпром» не против заключить новый контракт о транзите российского газа через Украину, но только после урегулирования вопроса о выплате 2,56 миллиардов долларов которые компания оказалась должна «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом в «Известиях» пишет заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

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По словам аналитика, речь не идет о том, что Украина должна простить долг, а имеется в виду предложенная «Газпромом» скидка, которая может пойти в зачет долга. Также напоминается, что нынешние руководители «Нафтогаза» уже получили денежные премии из не выплаченного «Газпромом» долга, а потому упорно отказываются обсуждать этот вопрос.

«Но «Нафтогаз» воротит от предложения нос и сеет панику, провоцируя газовый кризис. Особенно его волнует, что за первые пять месяцев нынешнего года транзит российского голубого топлива через ГТС Украины вырос на 8%, так как дополнительные объемы закачиваются в европейские хранилища. То есть и Россия, и компании из ЕС понимают сложность сложившейся ситуации и готовятся к худшему исходу: контракта с Украиной не будет, а поставки в Евросоюз резко сократятся», – пишет аналитик.

Также он полагает, что отказываясь от переговоров, «Нафтогаз» по сути рекламирует европейцам «Северный поток – 2».

«Как ранее заявлял глава австрийской OMV, этот газопровод «положит конец украинской монополии» в вопросах транзита российского газа», – подчеркивает эксперт.

Он не исключает, что после парламентских выборов появится мизерный шанс на то, что «Киев найдёт силы спрыгнуть с несущегося в пропасть состава нынешней самоубийственной экономической политики».

«А пока всего этого не произошло, России стоит готовиться к возможному транзитному кризису, закачивая вместе с европейцами газ в хранилища. Но при этом надо напоминать Украине, что возможности для переговоров есть. И эти возможности несут обеим сторонам прямые выгоды», – резюмирует Фролов.

Напомним, что прежний контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2018 года.