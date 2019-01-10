“Нафтогаз” снова требует с “Газпрома” $12 млрд в Стокгольмском арбитраже

10.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава госкомании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что компания подала новый иск на $12 млрд против «Газпрома» из-за возможной потери в стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Нафтогаз» подал в суд против «Газпрома» новый иск на сумму $12 млрд. Главное основание этого иска — потеря стоимости нашей ГТС из-за того, что «Газпром» построит обходные потоки и не выполнит свои обязательства перед «Нафтогазом» как владельцем контракта«, — сказал он в эфире 5 канала, уточнив, что иск подан в Стокгольмский арбитраж.

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Он также заявил, что «Нафтогаз Украины» готов обсуждать возможность пересмотра или отказа от второго транзитного иска к российскому «Газпрому» на сумму свыше $12 млрд в привязке с заключением нового долгосрочного контракта.

«Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные маршруты — Ред.) и не хотите транспортировать (через ГТС Украины — Ред.), то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться, или пересмотреть его, или изменить его», — сказал он в интервью.