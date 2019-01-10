//exit;
10.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Украина, Энергетика
Просмотров:

“Нафтогаз” снова требует с “Газпрома” $12 млрд в Стокгольмском арбитраже

Глава госкомании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что компания подала новый иск на $12 млрд против «Газпрома» из-за возможной потери в стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Нафтогаз» подал в суд против «Газпрома» новый иск на сумму $12 млрд. Главное основание этого иска — потеря стоимости нашей ГТС из-за того, что «Газпром» построит обходные потоки и не выполнит свои обязательства перед «Нафтогазом» как владельцем контракта«, — сказал он в эфире 5 канала, уточнив, что иск подан в Стокгольмский арбитраж.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он также заявил, что «Нафтогаз Украины» готов обсуждать возможность пересмотра или отказа от второго транзитного иска к российскому «Газпрому» на сумму свыше $12 млрд в привязке с заключением нового долгосрочного контракта.

«Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные маршруты — Ред.) и не хотите транспортировать (через ГТС Украины — Ред.), то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться, или пересмотреть его, или изменить его», — сказал он в интервью.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть