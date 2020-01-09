«Нафтогаз» сокрушается: Потеряли 15 миллиардов кубов газа

09.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Из-за ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» Украина потеряла объем транзита, который оценивается в 15 миллиардов кубометров газа.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам топ-менеджера, строительство обходного газопровода «Турецкий поток» – это ошибка Украины.

«Если мы посмотрим на цифры, то первая часть, которая уже запущена «Турецкого потока», это 15 миллиардов. В прошлом году у нас транзит был чуть меньше 90 миллиардов кубометров. Если мы отнимем 15 миллиардов, то мы получим как раз те 65 миллиардов, которые заложены в контракт на транзит на этот год.

То есть мы просто видим математически, что тот объем, который уже пошел через «Турецкий поток, он просто отнялся от соответствующих объемов, которые должны идти через Украину. «Турецкий поток» – это обходной газопровод, который не был построен за один месяц или за полгода, или даже за год. Это проект, который начался, если не ошибаюсь, в 15-м году, то есть еще во времена предыдущей власти.

И в принципе, скажем так, то, что не удалось его остановить в свое время – это наша насущная проблема и сейчас мы имеем результат того, что обходной газопровод был построен», – заявил Витренко.

В свою очередь, гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон добавил, что в денежном эквиваленте «Турецкий поток» лишил Украину почти полумиллиарда долларов дохода в год.

«Это нельзя назвать убытками, это недополученный доход. Мы его оцениваем в порядка 450 миллионов долларов в год. Но это нельзя назвать убытками, мы не теряем ничего, мы просто не заработаем эти деньги. Как мы будем компенсировать – мы будем искать новые рынки», – сказал Макогон.

Ранее член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что прекращение транзита российского газа в южном направлении после запуска «Турецкого потока» отразится не только на доходах Украины за транзит, но и на цене газа для потребителей южных регионов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера президенты России и Турции торжественно открыли газопровод «Турецкий поток».

Примечательно, что экс-президент Украины Петр Порошенко еще находясь в должности в 2018 году принял участие в открытии в Турции строительства Трансанатолийского газопровода.