«Нафтогаз» сознательно провоцирует газовый кризис

14.05.2019, Киев, Игорь Петров

НАК «Нафтогаз Украины» срывает подписание транзитного контракта с «Газпромом», что может привести к кризису после окончания действия нынешнего контракта в январе 2020 года.

Об этом в канала «Капитал» заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они говорят, что Россия остановит транзит, кризис возникнет из-за того, что Россия остановит транзит. Но тут складывается патовая ситуация. С одной стороны, если не будет заключен контракт, газ будет идти с российской стороны явочным порядком. Прецеденты были, например, в Грузии. Украина – подписант Европейской энергохартии, она обязана пустить, не препятствовать транзиту газа. Поэтому вот эти заявления господина Коболева значат, что Украина сама может спровоцировать, руками Коболева, вот этот кризис», – отметил Землянский.

Он также выразил удивление заявлениями руководства «Газпрома» о готовности рассмотреть не поднимаемый уже много лет вопрос создания газового консорциума с Украиной.

«К сожалению, НАК «Нефтегаз Украины» не дает никаких сигналов. Когда на последних переговорах в Москве закончился стеб со стороны «Газпрома» – «давайте оставим контракт, нам все нравится» – они задали простой вопрос: «С кем подписывать контракт на транзит? Вы оператора создали? Кто юридическое лицо с вашей стороны?»

Сейчас уже май, а согласно плану, новый оператор должен был быть создан три месяца назад, 15 февраля. Оператора нет, он не сертифицирован Еврокомиссией.

Поэтому я пока вижу сознательное провоцирование с украинской стороны. Если бы мы работали, Коболев работал на позитив, оператор уже был бы давно создан», – резюмировал эксперт.