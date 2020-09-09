09.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Россия, Украина, Энергетика
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«Нафтогаз» угрожает «Газпрому» новыми исками


НАК «Нафтогаз Украины» готов начинать новые судебные процессы против «Газпрома» в случае нарушения последним условий транзитного договора.

Об этом в беседе на Радио НВ заявила советник главы правления «Нафтогаза», экс-замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно [новые судебные процессы против «Газпрома»], возможны. В случае если «Газпром» нарушит договор об обеспечении транзита, мы, конечно, готовы начать судебные процессы. Было заключено два соглашения. Первое касалось урегулирования всех наличных споров, и которая определяет, что все споры, которые были между сторонами до 31 декабря прошлого года остаются вне границ всех будущих споров и что они уже не могут быть предметом оспаривания сторон. И заключается новый договор о транзите с учетом того, что все, что было то того, остается за границами отношений», – сказала Зеркаль.

Она отметила, что «Нафтогаз» продолжает получать от «Газпрома» деньги в оговоренных в контракте объемах, несмотря на снижение транзита на 42%.

«Несмотря на снижение объемов мы продолжаем получать деньги за транзит в объемах, определенных в договоре, поскольку он прописан таким образом, что, несмотря на уменьшение объемов, деньги поступают на счет «Нафтогаза» », – сказала Елена Зеркаль.


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