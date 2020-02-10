«Нафтогаз Украины» анонсировал двукратное снижение потребления газа

10.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Ради достижения «экономической выгоды», энергетической независимости и уменьшения платёжек за газ, Украина должна вдвое снизить объём потребления голубого топлива.

Об этом в интервью новостному агентству «РБК-Украина» заявил глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учитывая ситуацию с ценами, запасами, добычей, и то, что в стране большой объем газа потребляется неэффективно, «Нафтогаз» предлагает выполнять еще одну важную функцию. Это уменьшение потребности Украины в импорте газа и достижение энергонезависимости не только через наращивание добычи, но и через снижение потребления. Мы ориентируемся на экономически целесообразные решения, но такая задача вряд ли будет интересна небольшим коммерческим компаниям.

Новое правительство понимает очень простую вещь. Счет конечного потребителя зависит от объема потребления и от цены газа. Цена с 1 мая будет регулироваться рынком, конкуренцией между поставщиками. На рыночную цену повлиять никто не сможет. А вот на объем влиять можно и нужно.

Наш опыт на самих себе и своих сотрудниках показывает, что уменьшение объема в два раза во многих случаях – это вполне достижимая цель. В масштабах государства это означает экономию на импорте, экономию в валюте, рост ВВП, рост экономического благосостояния, больше денег у людей на другие расходы», – сказал Коболев.

Напомним, ранее эксперт по экономическим вопросам Сергей Степанюк заявил, что сокращение потребления газа, которое происходит на Украине последние годы, достигается не за счет внедрения технологий энергоэффективности, а за счет закрытия промышленных предприятий и уменьшения населения.