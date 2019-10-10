«Нафтогаз Украины» признал правоту «Газпрома»

10.10.2019, Киев, Игорь Петров

Украинский рынок газа не работает по европейским правилам, как об этом ранее заявлял глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Об этом на Пятом украинском газовом форуме заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Надо понимать, что наш анбандлинг будет проверяться не только нашими европейскими партнерами, но и российскими коллегами. Именно российские коллеги очень тщательно будут изучать, насколько Украина сделала то, что мы требуем от них. Мы хотим от них европейский контракт и европейские правила. Господин Миллер задал очень уместный вопрос на наших переговорах: «Уважаемые украинские коллеги, а вы сами их выполняете? Вы сами внедрили все кодексы, все правила? У вас все ОК, у вас нет разбалансов?». И он в этом прав», – сказал Коболев.

«Очень просто проверить, работают ли европейские правила на украинском рынке газа – посмотреть данные по долгам. Если цифры слишком большие, значит правила не работают. Если у операторов систем как высокого так и низкого давления есть проблемы с ликвидностью, они не могут рассчитываться за газ, то может есть какая-то фундаментальная проблема. Можно сколько угодно говорить о европейских правилах, но если есть долги, ваши правила не работают. Поэтому для украинской стороны внедрение европейских правил – самое главное, критичное», – сказал глава украинской компании.

Напомним, что одним из главных требований украинской стороны на переговорах было подписание контракта по европейским правилам. «Газпром», в свою очередь, заявлял, что украинская сторона сама не внедрила европейские практики, в частности не провела анбандлинг [разделение] НАК «Нафтогаз Украины» и не создала независимого оператора ГТС. Стоит отметить, что претензии к «Нафтагазу» по этому поводу высказывались уже давно, в том числе украинскими экспертами и европейской стороной, а долги за потребленный газ никак не мешали провести анбандлинг.