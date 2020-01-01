«Нафтогаз Украины»: в 2020 году «Северный поток-2» не запустят, заработаем на России еще больше

01.01.2020, Киев, Игорь Петров

В 2020 году газопровод «Северный поток-2» вести в эксплуатацию не удастся из-за срыва работ по укладке труб из-за санкций США, и Украина сохранит транзит в больше объеме, чем это предусмотрено новым контрактом.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил глава правления НАК «Нефтегаз Украины» Андрей Коболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ожидаю, что в следующем году «Северный поток-2» вести в эксплуатацию не удастся. Мне тяжело комментировать технологические проблемы Российской Федерации, но, по информации которой я владею, у Российской Федерации сейчас нет судна, которое могло бы достроить «Северный поток-2».

Если это допущение правильно, то в таком случае я ожидаю, что объем транзита через украинскую территорию может достичь 75 млрд куб.м.

Сейчас транзит 90, мы точно потеряем – «Турецкий поток» – это минус 15. Остается 75», – сказал Коболев.

Напомним, что новое соглашение РФ и Украины заключено на 5 лет. Минимально гарантированная прокачка – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре.