«Нафтогаз» украл 12 миллиардов

05.04.2019, Киев, Игорь Петров

Подчиняющаяся НАК «Нафтогаз Украины» компания «Укргазодобыча» приписала 1,5 миллиарда кубометров газа к добыче за прошлый год.

Об этом в эфире канала UKRLIFE.TV заявил эксперт по энергетике Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У «Укргазодобычи» очень плохо год прошел. Она увеличила добычу на 0,5%. И то неизвестно. С приходом новой власти вся эта история будет расследована – о том, что там были приписки, 1,5 миллиардов кубометров газа куда-то исчезли. Представляете – якобы добыли на бумаге, но его нет, газ не товарный. Добыли 15,5 миллиардов кубометров, а по факту 14 миллиардов кубометров вышло. 1,5 миллиардов кубометров газа где-то «сгорело». На компрессорных станциях.

Это большие деньги. Давайте возьмем по текущему тарифу для населения, 8,4 гривен за куб. Это более 12 миллиардов гривен в текущих ценах. На сайте «Нафтогаза» это списано в «производственно-технологические потери». Потери увеличились в три раза за три года. Это явно какие-то манипуляции. Я уверен, что если Порошенко останется при власти, то вряд ли кто-то будет этим заниматься. Но, по всей видимости, он уходит и это будет дело чести новой власти – как-то навести порядок», – сказал Марунич.