«Нагадить русским и помереть счастливым» – на Украине сформулировали национальную идею

26.11.2020, Киев, Игорь Петров

Запад навязал Украине ложную национальную идею противостояния России, превратив ее в поле боя для возможной войны с Россией.

Об этом в эфире ток-шоу «Соло» на телеканале «112 Украина» заявил народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина не является субъектом международной политики, а является объектом. Когда президент Порошенко подписывает Стратегию национальной обороны, предусматривающую, что территория Украины будет использована странами НАТО для войны с Россией, то это верх цинизма. Как по мне, это вот это и есть государственное преступление.

Другими словами, в геополитическом противостояние США и России территория Украины будет использована как театр военных действий. То есть, нет государства, есть поля боя под названием «Украина». А что сделал президент Зеленский? Он своим указом разрешил учения стран НАТО на территории Украины на протяжении всех 366 дней этого високосного 2020 года.

Теперь каждый день на территории Украины иностранные войска могут тренироваться, что они, собственно и делают, летая туда-сюда к российской границе и обратно. Бомбардировщики Б-52 американские патрулируют вдоль российско-украинской границы, британские вооруженные силы – все эти учения провоцируют Россию на совершение ответных действий.

И представьте себе ситуацию, когда бомбардировщики НАТО с территории Украины на учениях отрабатывают подход к российской границе, вторжение, бомбометание и отход назад. Что должны делать русские в этом смысле, вот как они должны реагировать? А если они это все воспримут не как учение, а как нападение на Россию? Они начнут уничтожать эти самолеты, которые прилетели к ним с территории Украины, и украинские центры принятия решений будет уничтожать тоже.

Мы этого вообще хотим? Это вот наше стремление в НАТО и Евросоюз? Получается, что нам всем навязали ложную национальную идею, придуманную в кабинетах спецслужб западных стран. Эта идея выражается в том, чтобы сделать из Украины «антироссию», мы все должны умереть для того чтобы как-то насолить России.

Наши чиновники соревнуются в том, кто больше нагадит русским, и кто больше нагадил, тот у нас лучший патриот. И в этом соревновании кто больше нагадит русским, мы уничтожили свою промышленность, уничтожили полностью социальную сферу, медицину, образование, мы уничтожили наше будущее по сути», – заключил Ренат Кузьмин.