«Наглая, циничная ложь» – главу Минздрава Украины уличили в сокрытии катастрофы с коечным фондом

25.11.2020, Киев, Игорь Петров

Заявление министра здравоохранения Украины Максима Степанова о наличии достаточного количества коек для лечения больных Covid-19 не соответствует действительности.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, на недавней пресс-конференции Максим Степанов сообщил, что Министерство здравоохранения Украины располагает 25 996 коек, обеспеченных кислородом, причем 12 168 из них свободны. Но по информации Сергея Кравченко, коек намного меньше.

«Это – наглая, циничная ложь. За последние 7 дней в моем близком окружении умерло 5 человек. Большая часть их – медработники. Вчера умер Владимир Яковлевич Шпак, который возглавлял медицинское управление секретариата Кабмина. Недавно погиб Виктор Чумак, бывший руководитель государственного фармацевтического центра. Он задохнулся в коридоре Александровской больницы, понимаете? Вследствие того, что отсутствовала койка, обеспеченная кислородом.

И таких случаев я могу приводить очень много. Через день мне приходится либо искать места в реанимации для пациентов, либо через день их хоронить. Поэтому это – наглая, циничная ложь.

В Украине в распоряжении Министерства здравоохранения есть 270727 коек. Это общий коечный фонд. Минздрав говорит, что под ковид перепрофилировали 50 тыс. коек, а планируют перепрофилировтаь 90 тыс. Но основная проблема – что из этого числа, который они перепрофилировали, всего лишь 13 тыс коек обеспечены неинвазивными методами оксигенации. Это койки, к которым подведена либо кислородная магистраль, по которой подается дыхательная смесь, либо койки, обеспеченные кислородным концентратором, который подает дыхательную смесь пациенту. 13 тыс коек. И ничего на данный момент не меняется.

В качестве примера – Киев. В столице на данный момент заявлено 4889 коек, обеспеченных неинвазивными методами оксигенации в лечебно-профилактических учреждениях. В том числе, указали два института Академии медицинских наук – Институт фтизиатрии и пульмонологии (200 коек) и Институт кардиологии (100 коек).

Я работал в системе Академии медицинских наук. Национальная Академия медицинских наук в этом процессе не принимает участия, она согласилась помочь Киеву развернуть дополнительно 500 коек для ковидных пациентов, обратилась к КГГА, чтобы помогли с материально-техническим обеспечением, те отказались. Мало того, они обратились в Кабмин за разрешением использовать свои бюджетные средства на киевлян, точно так же Кабмин отказался помочь академии. Поэтому этих 300 коек уже нет. Наврали.

Следующее – указан киевский городской госпиталь ветеранов ВОВ в Пуще-Водице, заявлено 400 коек. Я был там 2 недели назад, консультировал главврача по перепрофилированию на ковид – ни одной койки, обеспеченной неинвазивными методами оксигенации там нет. Еще обманули на 400 коек. Понимаете?

Указана, к примеру, киевская горбольница №18, 160 коек обеспечено неинвазивными методами оксигенации. Я там был на прошлой неделе – на данный момент там всего лишь 90 коек обеспечено неинвазивными методами оксигенации. Обманули на 70 коек.

Александровская больница – 500 коек обеспечено неинвазивными методами оксигенации, но на данный момент там 300 коек. Кустарными способами продолжают тянуть кислородную магистраль по фасадам корпусов.

Поэтому из уст министра звучит наглая, циничная ложь о том, что у нас есть достаточный коечный фонд, обеспеченный неинвазивными методами оксигенации. Это уже на грани преступления против человечности», – подытожил Сергей Кравченко.