Наглец и неполноценный хряк! – Лукашенко теряет самообладание

04.06.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушился с оскорблениями на бывшего директора парка информационных технологий Валерия Цепкало, который собирается участвовать в президентских выборах.

Об этом он заявил сегодня на представлении нового состава правительства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И он, наглец, выходит, и такой чистый, пушистый. Он рассказывает, что я его бабушке понравился, потому что знал, сколько свиноматка может родить поросят. Встает вопрос: а тебе-то чем я тогда понравился. Почему ты от Шушкевича прибежал ко мне на коленях проситься. Мы же это не забыли.

И потом, он просто не понимает, ведь количество рожденных поросят от свиноматки и их качество – вон министр сельского хозяйства знает – не зависит от свиноматки. Это еще зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята… и то немного», – сказал Лукашенко.

Белорусский президент пригрозил Цепкало опубликовать компромат.

«Он заявляет, что он цифровую повестку в Белоруссии создал и АйТи-парк. Я попросил рассказать, почему его уволили, такого знаменитого. До сих пор не говорит. Мы ждем. Придет время, мы скажем», – пообещал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер обозвал «шелудивым» блогера Сергея Тихановского, который ведет кампанию своей жены. А еще одного кандидата экс-банкира Виктора Бабарико Лукошенко обвинил во лжи и пообещал оставить без работы.

Бабарико подал в белорусскую ЦИК жалобу с просьбой не регистрировать Лукашенко, однако сегодня она была отклонена.