«Наглое вмешательство во внутренние дела». Украина нарвалась на недовольство Китая

13.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина рискует вляпаться в серьезный дипломатический скандал и испортить отношения с Китаем.

Причиной может послужить выставка в поддержку протестов в Гонконге, которую организовал киевский «Free Hong Kong Center», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Запретить проведение этой выставки украинскую власть просило Посольство КНР, направив в МИД Украины письмо, где говорилось о вмешательстве во внутренние дела Китая.

«Цель проведения данной выставки очевидна, она имеет превратный характер и есть чистой воды наглое вмешательство во внутренние дела Китая. Китайская сторона решительно возражает против проведения данной выставки, и настоятельно просит украинскую сторону предпринять эффективные меры для запрещения проведения данной выставки. В противном случае это может повлечь серьезные последствия для двусторонних отношений», – говорится в в заявлении посольства.

В свою очередь, МИД Украины отправил письмо в Киевскую горадминистрацию, но вместо запрета попросило власти столицы «разобраться».

«МИД просит рассмотреть вышеуказанную информацию китайского дипучреждения в Украине и, в случае наличия правовых оснований, применить соответствующие меры реагирования», – говорится в документе министерства.

Несмотря это, выставка все же состоялась в киевском Дворце Культуры Куреневка, сообщили ее организаторы.

«Несмотря на угрозы китайского режима, сегодня, в вечер победы демократии, мы открываем выставку о «Зиме Огня» и Гонконгском демократическом движении в Киеве!», – говорится в сообщении «Free Hong Kong Center».

«Официально резюмирую: выставка о Революцию достоинства и Гонконг – будет! Несмотря на огромное давление посольства и угрозы коррумпированных чиновников с лишением возможности наших гонконгских коллег приехать в Киев, все идет по плану!», – добавил координатор движения Артур Харитонов.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что украинские майданщики провели акцию протеста под посольством Китая в Киеве в знак солидарности с участниками беспорядков в Гонконге.

Также мы писали об украинских праворадикалах, которые были замечены во время массовых акций протеста в Гонконге.