«Наглость и хамство!» – бывший молдавский «еврооптимист» обрушился на ЕС

Бюрократический аппарат Евросоюза деградировал, еврочиновники в Молдове ведут себя как слоны в посудной лавке.

Об этом в программе «Без галстуков» на молдавском телеканале N4 заявил бывший замминистра иностранных дел Республики Молдова, политический аналитик Валерий Осталеп.

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Ведущий программы политолог Александр Стахурский сослался на мнения, высказываемые, в том числе, и в западной прессе, что Европа превратилась в НПО, которое ничего не решает, а только может высказать свою гуманитарную позицию.

«Европу никто не слышит ни в отношении того, что происходит в Израиле, ни в отношении того, что происходит на Украине. Европа теряет свой суверенитет и влияние, как мировой игрок. Слово будет за Турцией, Китаем, США, и без России тоже не обойдётся», – сказал ведущий.

По словам Валерия Осталепа, бюрократический аппарат Евросоюза деградировал и начал сам себе придумывать функции, которыми его никто не наделял – функции внешнеполитического игрока, при этом не имея ни экспертизы, ни инструментов.

«Вот почему то, что они залезли в эту маленькую Молдову и ведут себя как слон в посудной лавке, абсолютно бездарно, и имеют такой диссонанс. Я не знаю, кто эти люди! Те, кто к нам приезжает – это бюрократы, но они строят из себя политиков и лидеров, но при этом не являются лидерами. Их никто в Молдове не знает и не слушает. Спросите у 90% людей, кого они знают из этих бюрократов, которые сюда приезжают и говорят: «Мы знаем, как стучит европейское сердце Молдовы». Но это же фейк всё, это нонсенс! Это элемент пропаганды для того, чтобы себя здесь застолбить».

Бывший замглавы молдавской дипломатии, который сам когда-то был еврооптимистом и организовывал в 2005 году в Кишинёве саммит при участии президентов Румынии, Украины и Грузии, отметил, что еврочиновники давно не пропагандируют те ценности, за которые их уважали 25 лет назад. В частности, они не задают руководству вопросы:

«А что у вас с генеральным прокурором? Что с Конституционным судом? Что с закрытыми СМИ? Почему у вас вся оппозиция так или иначе прессуется? Почему составляются какие-то санкционные списки без решения суда? Почему у вас швах в экономике? Почему нет никакой транспарентности с закупками? Что у вас с гражданским обществом, и почему оно только из тех, кому мы платим, Евросоюз?».

«Но при этом они приезжают сюда и во время предвыборной кампании – то, что является грубейшим, наглейшим нарушением европейских стандартов – приезжает руководитель бюрократов из Евросоюза и поддерживает политического игрока на местных выборах. Наглость и хамство! Вот это и называется – деградация», – подчеркнул Валерий Осталеп.

«Мне такой Евросоюз неинтересен. Это чушь какая-то! Играйте сами у себя там в свои игры. У моей страны огромные проблемы – экономические, демографические, кадровые, с безопасностью – кто их будет решать? И как – вы назначаете сюда к нам советников, вы из себя строите великих авторитетов, но при этом хвалите непонятно кого, подыгрываете каким-то актёрам, которые себя скомпрометировали политически, что является нарушением вашего же права. Пусть эта женщина [глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. – прим.] или какой-то другой бюрократ приедет в Германию во время выборов и будет сидеть в обнимку с одним из игроков. Ну это же бред! Этого никогда не будет! Выгонят и её, и тех, кто стоял за этим столом. Скажут: ну что это за игры! Ещё и во время выборов!», – возмутился бывший замминистра иностранных дел.

Валерий Осталеп отметил, что Евросоюз навязывает Молдове абсолютно некомпетентных людей, не способных управлять страной.

«У нас исполняющие обязанности везде. Генеральный прокурор – исполняющий обязанности, Центр по борьбе с коррупцией – исполняющий обязанности. Конституционный суд – нет одного судьи, никак не подберут. Высший совет магистратуры – никто не понимает, что происходит. У них везде и.о. Страна в ЧП, концерты, визиты. Всё! И всегда виноват кто-то там, за углом, с которого и не спросишь, по сути. И продают при этом газ в 10 раз дороже. С этим всем балаганом, который они нам устроили – этот Европейский Союз. Я показываю на местном примере – какую роль они могут там играть? Кто вы такие?».

Осталеп предложил еврочиновникам оставить Молдову в покое и сосредоточить свои усилия на государствах Северной Африки, ситуация в которых представляет непосредственную угрозу для Европы:

«Сгоняйте в Тунис! Полностью депрессивная, полностью уничтоженная страна. Не будет ничего. Лодками они куда мотают? К нам, к вам? Слава Богу, нет. В Европу. И это покажется детским садом, если начнутся боевые действия пошире, чем они сейчас, если, помимо наземной операции в Газе, пойдёт обмен ракетами и дальше это всё будет развиваться, и тогда хлынет такой поток беженцев, который захлестнёт всё. И куда он хлынет? В Европу».