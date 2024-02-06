«Наглость зашкаливает»: поляки и немцы устроили грызню из-за помощи Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Берлин считает, что оказал слишком большую помощь Украине, а потому требует от Брюсселя компенсации, чем очень недовольны в Варшаве.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем микроблоге написала депутат Европарламента от партии «Право и справедливость», экс-премьер Польши Беата Шидло.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Германия не хочет платить за помощь Украине, и в то же время они хотят заставить европейские страны, включая Польшу, покупать у них военную технику», – написала Шидло.

По ее словам, «немецкая наглость выходит за рамки масштаба».

Поводом для ее негодования стала публикацию в Financial Times, где утверждается, что Германия блокирует новый транш военной поддержки ЕС для Украины, требуя, чтобы из ее взноса были вычтены расходы на оружие, которое она уже отправила Украине.

Экс-премьер Польши поясняет, что речь идет о специальном фонде – European Peace Facility, который используется ЕС для финансирования ВСУ и компенсации странам, отправляющим оружие на Украину.

«Немцы считают, что не получили достаточного возмещения, поэтому хотят его «вычесть». Что должна сказать Польша, которая отправила оборудование на миллиарды и получила лишь частичную компенсацию?», – продолжает политик.

Она отмечает, что немцы и французы возмущены тем, что страны ЕС не хотят покупать у них военную технику, а потому настаивают, чтобы Брюссель начал соответствующие закупки у Берлина и Парижа.

Шидло недовольна, что «Германии продолжать позиционировать себя как «лидера» европейской помощи Украине», указывая, что лишь после давления со стороны правительств других стран ЕС во главе с тогдашними польскими властями действия Берлина «стали походить на поддержку», а не ожидание краха Киева.