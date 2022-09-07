«Наглый обман и надувательство»: Путин подвел итоги зерновой сделке с Украиной

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Новости Украины

Заключенная между Россией и Украиной при посредничестве ООН в Стамбуле «зерновая сделка» стала очередным обманом – вместо поставок зерна нуждающимся странам Африки, оно ушло на Запад.

Об этом, выступая в рамках Восточного экономического форума, заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам главы государства, он обсудит вопрос ограничения вывоза зерна с президентом Турции, которая также выступала посредником в переговорах.

«Докладываю вам, уважаемы коллеги: если исключить Турцию как страну-посредника, то практически всё зерно, вывозимое с Украины направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны ЕС. По программе продовольствия ООН, которая подразумевает помощь нуждающимся странам, было загружено всего 2 корабля из 87. На них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из 2 миллионов тонн. Ну это всего 3%, которые направлены в развивающиеся страны Как многие европейские страны действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать. В очередной раз просто обманули развивающиеся страны и продолжают обманывать. При таком подходе масштаб проблем с продовольствием будет только нарастать, что способно привести к небывалой гуманитарной катастрофе. Стоит задумать о том, чтобы ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту. Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции, господином Эрдоганом… То, что мы видим, это очередной наглый обман. И дело не в нас. Это обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые остро нуждаются в продовольствии. Это просто надувательство. Хамское и наглое отношение к партнерам, ради который якобы это все делалось», – заявил Путин.

Не исключил выхода России из договоренностей и постпред РФ при ООН Василий Небензя:

«Я не участвую в переговорах по сделке и ее продлению, но учитывая результаты, точнее, отсутствие результатов, я бы ничего не исключал».

При этом, наблюдатели призывают не дожидаться сроков окончания сделки, а выйти из нее уже сейчас.

«То есть, Россию «кинули», условия не выполнили, и нужно ждать ноября, чтобы не продлить? Почему не начать с выполнения условий, в которых заинтересована Россия? Нет выполнения требований РФ – нет сделки. Такая арифметика более эффективна. К ноябрю вывозить будет нечего. Нет там никаких 20-25 млн тонн», – пишет экономист Александр Дудчак.

Аналогичное мнение у публициста и русского националиста Егора Холмогорова:

«Наши дорогие западные партнеры нас опять кинули. Хотя мы так старались. Экая невидаль!».