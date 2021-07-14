«Наглый вор и рептилоид». В Киеве протестуют против Кличко

14.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Вчера у офиса президента Украины прошел митинг за увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Об этом с места проведения акции передает корреспонденту «ПолитНавигатора». В митинге участвовали около двух десятков человек, представляющих разные общественные организации Киева, в том числе «Краски жизни» и «Форум спасения Киева».

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Перед собравшимися выступил координатор общественной кампании «Форум спасения Киева» Виталий Черняховский, который заявил, что в Киеве стало невозможно дышать из-за смога, а виноват в этом Кличко, который специально портит атмосферу поскольку на самом деле является рептилоидом.

«Я не хочу вдаваться в конспирологичекие теории, но многие говорят, что Кличко – это вообще рептилоид. Он вообще не человек. И я с этим согласен. Он дышит формальдегидом. И чем больше формальдегида, тем лучше рептилоиду», – заявил Черняховский.

Он потребовал увольнения Виталия Кличко.

«Мы решительно требуем, чтобы Зеленский уволил Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации и прекратил издевательство над свыше чем 7 миллионами людей, к несчастью, проживающими в Киеве», – сказал выступающий.

Собравшиеся кричали «Кличко – вон!» и держали плакаты с надписями «Кличко – наглый вор!», «Кличко – безжалостный уничтожитель лесов, парков и скверов!», «Кличко – сумасшедший хищный застройщик!».

Один из активистов прочитал собственные стихи про «столбопад» на Шулявском мосту, вырубку деревьев, дерибан исторического центра и другие деяния киевской власти.