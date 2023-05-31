«Нагнали мяса»: у противника до сих пор численный перевес – Бородай

Если Киев не бросит сейчас в наступление все свои накопленные резервы, они могут лишиться западной помощи.

Об этом на канале «Звезда Live» заявил депутат Госдумы, один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ощущения, что они всерьёз дерутся (на Бахмутском направлении – ред.) у меня нету, я думаю, что наступление будет осуществлено на другом направлении. На каком конкретно, сказать сложно, более того, даже если у меня есть представления по подобному поводу, я их не буду представлять в прямом эфире, но, в общем, мы готовимся по всем направлениям. Потому что нам придётся отражать серьёзное такое мясное движение ВСУ, потому что на сегодняшний день они накопили существенные резервы. И в принципе, на многих участках фронта у них есть сейчас численный перевес. Не такой большой, как в конце весны прошлого года, но всё же, тем не менее, этот численный перевес существует. И они, конечно, попытаются эту ситуацию реализовать, тем более, что у них нет другого выбора, политико-экономического выбора, прежде всего», – отметил он.

«Потому что, если они не пойдут тратить собственное мясо, разбивая его о наши позиции, они не получат американской помощи, в общем, западной помощи, и не смогут пользоваться, как говорится, всеми благами Западной цивилизации. А они очень сильно на это рассчитывают. Я имею в виду руководство террористической организации Украина», – заявил Бородай.