«Нагнали мяса»: у противника до сих пор численный перевес – Бородай

Владимир Гладков .  
31.05.2023 18:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Если Киев не бросит сейчас в наступление все свои накопленные резервы, они могут лишиться западной помощи.

Об этом на канале «Звезда Live» заявил депутат Госдумы, один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Киев не бросит сейчас в наступление все свои накопленные резервы, они могут лишиться...

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«Ощущения, что они всерьёз дерутся (на Бахмутском направлении – ред.) у меня нету, я думаю, что наступление будет осуществлено на другом направлении. На каком конкретно, сказать сложно, более того, даже если у меня есть представления по подобному поводу, я их не буду представлять в прямом эфире, но, в общем, мы готовимся по всем направлениям. Потому что нам придётся отражать серьёзное такое мясное движение ВСУ, потому что на сегодняшний день они накопили существенные резервы.

И в принципе, на многих участках фронта у них есть сейчас численный перевес. Не такой большой, как в конце весны прошлого года, но всё же, тем не менее, этот численный перевес существует. И они, конечно, попытаются эту ситуацию реализовать, тем более, что у них нет другого выбора, политико-экономического выбора, прежде всего», – отметил он.

«Потому что, если они не пойдут тратить собственное мясо, разбивая его о наши позиции, они не получат американской помощи, в общем, западной помощи, и не смогут пользоваться, как говорится, всеми благами Западной цивилизации. А они очень сильно на это рассчитывают. Я имею в виду руководство террористической организации Украина», – заявил Бородай.

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