Нагорный Карабах капитулирует после предательства Пашиняна

Олег Кравцов.  
20.09.2023 12:17
  (Мск) , Москва
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Азербайджан, Армения, Дзен, Нагорный Карабах, Политика, Россия


Власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня с 13. 00 сегодняшнего дня.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в заявлении властей непризнанной республики.

Власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня с 13. 00 сегодняшнего дня. Об этом,...

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Отмечается, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 сегодняшнего дня.

«Достигнуто соглашение о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения из зоны развертывания российского миротворческого контингента и расформировании и полное разоружение вооруженных формирований aрмии обороны Нагорного Карабаха и вывода тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации.

Вопросы, поставленные азербайджанской стороной о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана, согласно достигнутой договоренности будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджанской Республики, которая состоится в городе Евлах 21 сентября 2023 года и в ходе последующих встреч и вывода тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации», – говорится в заявлении.

Военный обозреватель Борис Рожин приходит к однозначному выводу:

«Фактически, это капитуляция».

Капитуляцией называет случившееся и военкор Александр Коц.

С другой стороны, шансы на успешное противодействие наступлению азербайджанских сил в условиях, когда правящая армянская верхушка во главе с премьером Николом Пашиняном отказалась от военной поддержки армян Карабаха, не было.

Теперь же официальный Ереван будет пытаться (и уже это делает) ответственность на Россию.

«Несмотря на то, что российским миротворцам, по которым практически беспрестанно наносили огонь обе стороны конфликта, удалось остановить кровопролитие и спасти мирных жителей, в среде армянских националистов и пропашиняновских кругах продолжается раскачка тезиса о том, что именно русские «сдали Арцах».

К слову, российские миротворцы, каким бы сюром это не выглядело, сделали ровно то, что от них «ждал Пашинян». Стабилизировали ситуацию в Нагорном Карабахе. Но несмотря на это, власти Армении продолжат усилия по максимальной дискредитации через подконтрольную сеть медиаресурсов», – приходит к выводу паблик военного аналитика Михаила Звинчука «Рыбарь».

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