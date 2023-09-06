«Наговорил на пожизненное» – экс-глава СБУ признался в политических убийствах на Украине

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СБУ с 2015 года целенаправленно занималась терактами, диверсиями и незаконными убийствами украинских граждан.

Об этом журналу «Economist» рассказал экс-глава СБУ Александр Наливайченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В современной Украине ликвидации предателей начинаются как минимум с 2015 года, когда СБУ создала новый орган после того, как Россия захватила Крым и восточный Донбасс. В ответ на вторжение элитное Пятое управление контрразведки начало свою деятельность как диверсионная группа. Валентин Наливайченко, который в то время возглавлял СБУ, говорит, что трансформация произошла, когда тогдашнее руководство Украины решило, что политики заключения коллаборационистов недостаточно. Тюрьмы были переполнены, но многих это не останавливало. «Мы неохотно пришли к выводу, что надо уничтожать людей», – цитирует «Economist».

Наливайченко подчеркнул, что под его руководством были убиты, в том числе Михаил Толстых, Арсен Павлов и Александр Захарченко.

«Считается, что президент Украины санкционирует самые спорные операции, хотя другие решения делегируются на уровень управления СБУ», – пишет издание.

Интересно, что позже британский журнал изменил цитату Наливайченко с «уничтожать людей» на «уничтожать террористов» и принес извинения – мол, допустили ошибку при публикации.

Вероятно, правки были внесены, потому что цитата показалась западным СМИ слишком резкой – по крайней мере, так считает ряд экспертов.

«Такое признание совершенно не на руку западным пропагандистам – это объясняет спешные правки статьи. Правда, теперь цитата Наливайченко выглядит еще хуже. Получается, что если пятое управление СБУ «неохотно» борется с террористами, то оно их на самом деле поддерживает», – пишет в своём телеграм-канале телеведущий Руслан Осташко.

«Для того, чтобы журнал не выглядел полным отстоем англосаксонской пропаганды, у него есть только один выход – опубликовать оригинал беседы. Фрагмент в студию! А уже потом весь мир решит, что было на самом деле сказано», – считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

А публицист Юрий Баранчик уверен, что такая работа проводится СБУ до сих пор.

«События указывают, что практика политических убийств преступниками из СБУ продолжается – Дарья Дугина, Максим Фомин (Владлен Татарский)», – пишет он.

«Валентин Наливайченко, как истинный слабоумный бандеровец, решил покозырять перед западным изданием «The Econimist» и наговорил себе на пожизненное. Вот таким не хитрым образом киевский режим избавлялся от своих политических оппонентов, думаю, все понимают, что скорее всего, помимо диверсий на территории ЛДНР, 5 отдел причастен к убийствам писателя Олеся Бузины, депутата Калашникова, депутата Чечетова, адвоката Грабовского и т.д», – уверен музыкант с Украины Тарик Незалежко.