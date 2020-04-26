Награда предателю: Сербский полит-фрик стал почетным гражданином кантона Сараево

26.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Эталонный либерал, потерявший остатки уважения соплеменников в родной Сербии, либерал-демократ Чедомир «Чеда» Йованович был признан почетным гражданином населенного преимущественно бошняками столичного сараевского кантона за тиражирование мифа о «сербской агрессии» и «страдающих мусульманах».

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Господин Чедомир Йованович провозглашен почетным гражданином кантона Сараево за выдающиеся заслуги в распространении правды о событиях в нашей стране, – говорится в решении муниципального совета. – За содействие развитию международных отношений на принципах солидарности, демократии и терпимости среди людей разных наций, религий и культур».

Сам новоявленный гражданин боснийской столицы отозвался на эту новость эмоциональным сообщением на своей странице в фейсбуке:

«Каждый из нас жил своей жизнью, но все мы испытали что-то общее и поняли. Вот почему мы так же дышим, смотрим, говорим. Я никогда ничего не делал, ожидая взамен чего-либо, кроме мира с самим собой, поэтому мне не стыдно за себя. Эмоции, которые я получаю сейчас, я никогда ранее не испытывал», – написал Йованович.

Новость о то что «Чеда» стал почетным сараевцем, вызвало определенный энтузиазм в кругу боснийских мусульман, в то время как сограждане из Сербии пожелали Йовановичу переехать в Федерацию (мусульмано-хорватскую – ред.) Боснии и Герцеговины насовсем. За последние десять лет основатель Либерально-демократической партии Сербии растерял остатки уважения даже в среде прозападной сербской оппозиции, для которой он является чересчур токсичной и эксцентричной фигурой.

В политику Чедомир Йованович пришел из студенческого протеста, став одним из его лидеров. В юности он успел принять участие в вооруженном конфликте в Боснии, будучи призван в ряды Югославской народной армии. В родном Белграде поступил на драматический факультет Белградского университета искусств, закончив который написал несколько пьес, которые никогда не ставились. Йовановича увлекла другая стихия – молодежные волнения против режима Слободана Милошевича. На этой волне он быстро приобрел популярность в среде протестной молодежи (девушки носили бейджики «Чеда, возьми меня замуж»), стал стыдиться своего военного прошлого, которым раньше гордился.

В итоге Йованович даже был переговорщиком во время штурма резиденции Милошевича, уговорив того сдаться спецслужбам, и присоединился к захватившей власть в ходе первой в новейшей истории «цветной революции» прозападной Демократической партии. Из которой его впоследствии исключили за неформатное поведение, после чего он организовал собственную Либерально-демократическую партию Сербии, которая оставила память о себе разве что креативными роликами в виде рок-клипов.

В политике Чедомир Йованович поначалу вел себя как поп-звезда, устраивал скандальные акции и делал провокационные заявления, не стеснялся признаваться в том, что любит злоупотребить алкоголем и практикует кокаин и марихуану. После того, как «Чеда» задумал объявить войну криминальному Земунскому клану, его автомобиль подрывали, но сам он остался жив.

В итоге эксцентричность привела Йовановича к подчеркнуто антисерсбкой позиции: он стал обвинять свой народ в выдуманном «геноциде» в Сребренице и призывал каяться в этом, также он открыто выступал за признание Косово независимым государством.

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Чедомир Йованович приехал показательно поскорбеть по жертвам псевогеноцида в Сребренице

Таким образом, он окончательно растерял свой электорат и даже задумал было совсем уйти из политики, сосредоточившись на помощи в ведении бизнеса своей жены – довольно состоятельной женщины.

Однако в марте 2019 года стало известно, что «Чеда» стал советником псевдохорватского (не популярен в своей общине и был избран за счет голосов бошняков) члена Президиума БиГ Желько Комшича.

Свой уход в боснийскую политику Йованович объяснял желанием «помочь Комшичу по-соседски», поскольку «стабильность в регионе зависит от нашей готовности строить взаимоотношения иначе, чтобы никогда не вернуться к политике 90-х». При этом новоиспеченный боснийский политик рассказывал, что завязал с дурными пристрастиями и, напротив, увлекся здоровым образом жизни и экстремальным спортом. При этом он не забывал давать «советы» президенту Сербии Александру Вучичу уступить албанцам в Косово.

Напомним, что с1992 по 1995 годы в Сараево от рук бошнякско-мусульманских сепаратистов погибли 8 тысяч 255 сербов, до войны в этом муниципалитете проживали 157 тысяч сербских жителей, в 1998 году – уже только 18 тысяч. Об этих людях никогда и словом не обмолвился их соплеменник, теперь почетный гражданин Сараево Чедомир Йованович.