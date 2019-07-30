Наиболее ретивые участники беспорядков в Москве загремели в кутузку

30.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Организаторы и наиболее ретивые участники несанкционированных митингов, которые состоялись в Москве 27-го июля, получают наказания за нарушение законодательства. Ряд московских судов арестовал на разные сроки незарегистрированных ЦИК кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Так, Троицкий суд Москвы добавил оппозиционеру Илье Яшину еще 10 суток ареста к 10 уже существующим, Зюзинский райсуд Москвы арестовал Константина Янкаускаса на 7 суток, Зеленоградский райсуд Москвы арестовал на 15 суток соратника либерала Алексея Навального, директора «Фонда борьбы с коррупцией» Ивана Жданова.

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Савеловский суд арестовал на 8 суток незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Соловьева, 30 суток ареста решением Симоновского суда Москвы получил экс-замминистр энергетики Владимир Милов.

Все они обвиняются в нарушении ст 20.2.2 КОАП РФ. (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кроме того, по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти) арестован 48-летний Евгений Коваленко. Именно он во время акции протеста бросил мусорный бак в сторону сотрудника ОМОН. Известно также еще об одном уголовном деле, возбужденном в отношении одного из участников акции по этой же статье. Санкция за ее нарушение предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Также стало известно о том, что члена «Либертарианской партии» России Михаила Светова задержали после переговоров с представителями московской мэрии о новой акции протеста, которую представители этой политсилы запланировали на 3 августа.

По мнению известного российского адвоката, члена Совета при президенте Российской Федерации по правам человека Шота Горгадзе, организаторы несанкционированных акций – незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы пошли заведомо неправильным путем. Они, по мнению правозащитника, отказались от законных попыток защитить свои интересы и нарушили закон, призывая людей выйти на улицы.

«В случае, если кандидат не согласен с решением избирательной комиссии (как в случае с МГД), он может обжаловать его в избирательной комиссии субъекта РФ. Решение избирательной комиссии субъекта РФ кандидат вправе обжаловать в ЦИК. Параллельно с этим у кандидата есть еще действенный инструмент: обращение в суд субъекта РФ (в конкретном случае в Московский городской суд). В случае несогласия в решением суда, кандидат обжалует судебный акт в Верховный суд РФ. Теперь вопрос: что из перечисленного было сделано теми, кто призвал своих сторонников выйти на улицы, поставив под угрозу жизнь и здоровье людей и подвергнув их опасности быть привлеченными к уголовной ответственности за противоправные действия? Какие правовые шаги были предприняты несогласными, чтобы в последующем иметь право говорить о том, что единственный выход – это улица и протест?

Увы, практически никаких. Вывод каждый мыслящий человек может сделать сам. Нужна была не правовая защита своих прав, а повод для возмущения, выхода на улицу и провокаций. Видимо право не вписывается в концепцию «прекрасной России будущего» тех, кто готов ради своих амбиций пролить кровь сограждан. К сожалению другой оппозиции у нас для вас нет», – отмечает в своем блоге Горгадзе.

При этом, один из основных рупоров московской либеральной тусовки Алексей Навальный, которого ранее приговорили к 30-ти суткам ареста, на период лечения может быть на время лишен наказания. С такой просьбой в суд обратился начальник московского спецприемника №1. Ранее он попал в больницу с сильным отеком лица и покраснением кожных покровов.

А оппозиционер, член партии «Яблоко» Сергей Митрохин после обращения в Мосгоризбирком может все-таки получить регистрацию. Пересмотреть отказ рекомендовала рабочая группа избиркома.

По мнению главы ЛДПР, депутата Госдумы Владимира Жириновского, власти все же необходимо изменить избирательное законодательство. Однако действия несистемной оппозиции он сравнил с действиями большевиков в тылу воюющей России.

«Нужно найти формулу, при которой все могли регистрировать партии, участвовать в выборах, всех кандидатов нужно регистрировать. Но произошедшее в субботу в Москве – это то же самое, что делали большевики в 1917 г. Противостояние людей и полиции, угроза государству. Люди хотят демократии, но важно не перейти ту грань, когда мы сами себе нанесем ущерб», – заявил Жириновский.