«Найдем, поймаем и посадим», – в Москве четвертый год грозят украинской верхушке

15.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Организаторы и исполнители политических репрессий против инакомыслящих на Украине, в том числе, карательной операции против русских Донбасса, – будут привлекаться к ответственности вне зависимости от срока давности.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии МГУ Николай Платошкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас устав Международного военного трибунала ратифицирован Российской Федерацией и действует. Там перечислены составы преступлений: преступления против мира, подготовка агрессивной войны и преступления против человечности. Согласно этому уставу, преступниками могут быть объявлены как отдельные лица, так и целые организации. На основе этого действующего договора нам надо создать свою базу данных и объявить преступными СБУ, МВД, суды общей юрисдикции и все, что было создано украинскими властями после 20 февраля 2014 года.

Хочу напомнить всем тем негодяям, которые сейчас пытают арестованных на Украине, заключают их в тюрьмы и прочее, что по принципам Международного трибунала выполнение преступного приказа не освобождает от уголовной ответственности. Помните, все офицеры и артиллеристы, которые лупят по Донбассу. Второе, по этим преступлениям не применяется срок давности. Найдем, поймаем и посадим, сколько бы времени на это не ушло», – сказал Платошкин.