21.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Галичина, Киев, Мнение, Общество, Пропаганда, Украина

Найден человек, который пишет “бред” для речей Порошенко


Пропагандист из администрации Петра Порошенко Виктор Уколов написал пост в соцсети об отличиях между Западной и Восточной Украиной, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

В качестве примера для сравнения Уколов выбрал способы питья кофе в разных регионах страны,

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По его словам, в Галичине кофе пьют в кафе, а еще там развита доставка пиццы на дом. А вот на Полтавщине кофе пьют только жома. “Страшно и подумать, что творится в поселках Донецкоцй области”, – глубокомысленно заключает пропагандист Порошенко.

Уколов связывает эти отличия с тем, что в Галичине не было “голодомора”.

Выводы Уколова прокомментировал киевский журналист, главред интернет-и-дания “Капитал” Вячеслав Чечило.

“Ответ на вопрос, кто пишет бред для Порошенко, похоже найден.
И, кстати, на Западе более развита сфера обслуживания не потому, что там арийцы живут. Там просто никакой другой работы нет. А деньги есть – заробичане привозят. Поэтому кофе с пиццей и 10 таксистов на село”, – написал он.

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