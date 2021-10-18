Найден мёртвым украинский дипломат, известный антироссийской позицией

18.10.2021 14:04 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Специальный представитель Украины по Приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский в минувшие выходные был найден мертвым в собственном доме в Киеве.

Об этом сообщил телеканал «1+1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Крыжановский на переговорах по Приднестровью занимал антироссийскую позицию. Он заявлял, что «Россия не готова к урегулированию конфликта в Приднестровье» и требовал вывода российских военных из приднестровского региона Молдовы.

Тело погибшего обнаружила домработница погибшего, она же обратилась в полицию.

Сначала правоохранительные органы рассматривали версию происшествия — убийство, так как обнаружили на трупе признаки насильственной смерти.

Однако в официальной сводке озвучена другая версия. Якобы Крыжановский упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Потом встал и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни обнаружила его домработница.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Домработница сообщила, что в последнее время он злоупотреблял алкоголем.

Свои соболезнования в связи со смертью Крыжановского выразил президент Приднестровья Вадим Красносельский.

«Виктор Владимирович проявил себя активным приверженцем решения любых спорных вопросов путем открытого политического диалога, на основе взаимного уважения сторон. Приднестровье высоко ценит усилия и тот успешный опыт, который был наработан в ходе переговорного процесса в период многолетнего взаимодействия с Виктором Владимировичем», – написал он в своем телеграм-канале.

Интересно, что со стороны Молдовы никто публичных соболезнований не высказал.