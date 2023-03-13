Найден способ загрузить здравницы Крыма в условиях СВО

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Реабилитация военнослужащих и оздоровление членов их семей может обеспечить загрузку отелей Крыма в непростом летнем туристическом сезоне 2023 года. В целом можно будет рассчитывать на турпоток в 5 миллионов человек.

Такой прогноз «ПолитНавигатору» сделал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

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«Сейчас ранее бронирование очень слабое. Есть две тенденции – прямое бронирование в отеле без туроператоров и агрегаторов, и глубина бронирования не больше 2-3 недель – турист принимает решение исходя из вопросов безопасности и текущей ситуации на Крымском мосту, – пояснил он. – Если «Крымский бриз» открывается не 1 апреля, а 1 июня, ТОК «Судак» и в целом объекты Судака в очень сложном положении. Но думаю, что можно рассчитывать на 50% загрузки в летний сезон, и 5 миллионов туристов по итогам года. Усиливаем восточное направление и ЮБК, идет обустройство пляжей и перезаключение договоров на благоустройство. Западный берег в этом сезоне занят под военные нужды».

Найти какое-то компромиссное решение с ФСБ по режиму допуска транспорта на Крымский мост не удастся, считает Волков. Есть федеральные нормы, которые регламентируют безопасность объектов транспортной инфраструктуры, и ответственные службы не видят смысла их пересматривать.

«Потому что на транспорте вопросы безопасности – прежде всего. У нас есть федеральный закон Ν16, который чётко указывает на «перегибы» – вокзалы, марины, объекты транспортной инфраструктуры становятся «колонией строгого режима с заборами», досмотровыми пунктами, колючей проволокой. Я не видел ни одного вокзала в Европе, который был бы обнесён 3 метровым забором с ключей проволокой. И, когда мы говорим, что морвокзал и автовокзал Ялты не могут быть за колючей проволокой, на все есть ответ, что «безопасность прежде всего».

Забор, конечно, ещё не означает безопасность, но для тех, кто её обеспечивает, закрыть периметр гораздо легче, – подчеркнул глава объединения. – Сейчас угроза диверсий и терактов колоссальная, поэтому обеспечение безопасности действительно ставится во главу угла. Хочу обратить внимание, что землетрясение в Турции мало кого напугали, и массовой отмены туров нет. Но толчок в Крыму у побережья Ялты привлёк больше внимания».

Отсутствие раннего бронирования лишило гостиничный сектор средств на подготовку к летнему сезону. Некоторые будут открываться уже непосредственно под заезд отдыхающих, другие – не откроются вовсе, и часть из таких объектов уже выставлена на продажу.

«Вопрос закрытия отелей – это вопрос экономии средств. Причем не только отелей, рестораны повсеместно тоже перешли на работу с четверга по воскресенье. Большие и средние планируют открываться в апреле. Поскольку нет средств на модернизацию и введение новых услуг, то открываться будут уже непосредственно под туристический заезд. Какого-то массового закрытия не будет», – уверен Волков.

По его словам, «есть вариант загрузки отелей семьями военных и самими военными для прохождения реабилитации, мы это предлагали еще в прошлом году».

«Сейчас мы понимаем, что потребность в этом высокая, и глава Крыма уже озвучил стоимость такой программы – 13 миллиардов рублей. Тем более, что Минэкономразвития РФ отменило туристический кешбэк, и если он будет возвращаться, то только как помощь военнослужащим и их детям на отдых. Сейчас выбираются категории, которым будут оказывать помощь, и мы надеемся, что поручение президента поможет нам загрузить наши объекты. Саки и Евпатория практически заточены под реабилитацию военнослужащих. Знаю, что много объектов продаются, и спрос на них есть, потому что время кризиса – это всегда время для возможностей».

Президент ОСИГ считает, что переход туристической отрасли в ведение Минэкономразвития с одной стороны затормозит развитие отрасли минимум на полгода, поскольку нужно время для организации работы департамента по туризму, а с другой стороны отрасль перейдет на экономические рельсы с четким расчетом планов и подведением результатов в денежном выражении.

«Минэкономразвития обладает большими возможностями, в нем работает большое количество сотрудников, которые заточены под малое и среднее предпринимательство, которые способны вести межведомственное взаимодействие, что является их функционалом. А Ростуризму как раз и не хватало этой межотраслевой связки, потому что туризмом занимались все – Минприроды, Минсельхоз, Минобразования, Минкультуры, а Ростуризм в лучшем случае был на своде, – уточнил Волков. – Миэконом не планирует вертолётное разбрасывание средств и раздачу денег. По Крыму ситуация на контроле у министра, и если будут программы, связанные с кешбэком, то Крым получит их в первую очередь».