Найдена связь новозеландского террориста с украинскими неонацистами

15.03.2019

Одним из террористов, расстрелявших мусульман в двух мечетях Новой Зеландии, был австралиец Брентон Таррант, который утверждает, что посещал Украину.

Об этом сообщает в своем микроблоге Twitter журналист интернет-издания Bellingcat Алексей Кузьменко, выложивший копию заглавной страницы опубликованного Тарантом накануне теракта манифеста.

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“Титульный лист Манифеста, предположительно связанный с стрелком в Крайстчерче, содержит символ «черного солнца», широко используемый белыми националистическими экстремистами во всем мире, в том числе Азовским движением в Украине, которое ведет собственный журнал «Чорне Сонце», – указывает журналист.

«Вы не найдете передышки ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине, ни где-либо в мире, я знаю, потому что я был там”, – говорится в манифесте террориста.

На использование Таррантом неонацистской символики, популярной на Украине также обратил внимание киевский журналист Андрей Манчук.

“Это личные вещи нациста, который устроил сегодня бойню в Новой Зеландии, застрелив во время молитвы 49 мусульман. А рядом – эмблема полка МВД Украины “Азов” – целой армии ультраправых, организованных и вооруженных за счет украинского государства.

Не удивлюсь, если террорист вдохновлялся успехами антиимпериалистической борьбы белых братьев из Украины, которым можно легально стрелять в своих неправильных сограждан. Тем более, что убийца бывал в нашей прекрасной стране. Нацизм убивает – всегда и повсюду”, – подчеркнул Манчук в своем блоге.

Всего в результате стрельбы погибло 49 человек, около 50 госпитализировано. Полиция сообщила, что задержано четыре подозреваемых. Таррант снимал происходящее на видео и вел прямую трансляцию теракта.