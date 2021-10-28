Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
28.10.2021 14:57 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Донбасс, Политика, Провокации, Россия, Украина
Просмотров:

Найдено объяснение сдержанной реакции Кремля на действия Украины

Новости УкраиныЦелью обострения ситуации на Донбассе для Украины является провокация России на ответные действия. Это...

Целью обострения ситуации на Донбассе для Украины является провокация России на ответные действия. Это позволит Киеву в очередной раз обвинить Москву в агрессии и может помешать запустить «Северный поток-2».

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил журналист-международник Максим Юсин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По мнению Юсина, в Кремле понимают планы Украины и сдержанно реагируют на эту провокацию.

«Нам сейчас, как мне кажется, ввязываться в это нет никакого интереса, потому что полгода сейчас, пока отопительный сезон в Европе, время работает на нас. За эти полгода можно решить много долгосрочных важных проблем.

Во-первых, все-таки, с помощью холодной погоды доломать, дожать, добить европейцев, чтобы они запустили хотя бы одну из веток «Северного потока-2». Потом уже назад возврата не будет, это будет большая победа…

Если сейчас, не дай Бог, мы действительно жестко, украинцы, в общем-то по большому счету этого заслуживают, если мы им жестко ответим, то после этого очень сложно будет тем же адекватным европейцам заключать долгосрочные контракты, организациям, которые в Германии отвечают за разрешения на эксплуатацию «Северного потока-2», выдавать это разрешение. То есть, украинцы всем нам испортят жизнь. Поэтому я думаю, что нам сейчас надо включать холодную голову и не поддаваться собственным эмоциям…

В отличие от нас с вами и от телезрителей, легко возбудимых, в Кремле сидят холодные, расчётливые питерские люди. И я почти уверен, что на эту провокацию они не поведутся», – заявил Юсин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть