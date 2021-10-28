Найдено объяснение сдержанной реакции Кремля на действия Украины

28.10.2021 14:57 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Целью обострения ситуации на Донбассе для Украины является провокация России на ответные действия. Это позволит Киеву в очередной раз обвинить Москву в агрессии и может помешать запустить «Северный поток-2».

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил журналист-международник Максим Юсин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По мнению Юсина, в Кремле понимают планы Украины и сдержанно реагируют на эту провокацию.

«Нам сейчас, как мне кажется, ввязываться в это нет никакого интереса, потому что полгода сейчас, пока отопительный сезон в Европе, время работает на нас. За эти полгода можно решить много долгосрочных важных проблем. Во-первых, все-таки, с помощью холодной погоды доломать, дожать, добить европейцев, чтобы они запустили хотя бы одну из веток «Северного потока-2». Потом уже назад возврата не будет, это будет большая победа… Если сейчас, не дай Бог, мы действительно жестко, украинцы, в общем-то по большому счету этого заслуживают, если мы им жестко ответим, то после этого очень сложно будет тем же адекватным европейцам заключать долгосрочные контракты, организациям, которые в Германии отвечают за разрешения на эксплуатацию «Северного потока-2», выдавать это разрешение. То есть, украинцы всем нам испортят жизнь. Поэтому я думаю, что нам сейчас надо включать холодную голову и не поддаваться собственным эмоциям… В отличие от нас с вами и от телезрителей, легко возбудимых, в Кремле сидят холодные, расчётливые питерские люди. И я почти уверен, что на эту провокацию они не поведутся», – заявил Юсин.