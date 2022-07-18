Найдены все тела украинцев из разбившегося самолета с оружием для Бангладеш

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Новости Украины

Тела всех восьми погибших членов экипажа разбившегося на севере Греции украинского самолета Ан-12 были извлечены из-под обломков самолета и отправлены в больницу города Комотини, где пройдет судебно-медицинская экспертиза.

Об этом сообщает греческий канал EPT News.

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Как отмечается, по завершении судебно-медицинской экспертизы тела передадут дипломатическим представителям Украины в Греции.

Телеканал информирует, что сейчас на месте крушения начали работать специалисты по обезвреживанию боеприпасов. Мэр Пангео Филиппос Анастасиадис заявил, что опасные вещества на месте крушения украинского самолета Ан-12 не обнаружены.

Напомним, вечером 16 июля грузовой самолет украинского перевозчика с восемью людьми на борту разбился вблизи города Кавала на севере Греции. Как стало известно позднее, украинский самолет Ан-12 перевозил из Сербии в Бангладеш 11,5 тонн оружия. В СМИ появились подозрения о том, что речь идет о нелегальной перепродаже вооружений, поставляемых Киеву с Запада для борьбы с Россией.

Представитель Службы гражданской защиты Греции в эфире греческой корпорации телерадиовещания ERT предположил, что самолет мог перевозить 12 тонн токсичных материалов.

Впоследствии гендиректор украинской компании «Меридиан» Денис Богданович подтвердил гибель восьми членов экипажа Ан-12.

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подтвердил, что на борту разбившегося в Греции украинского транспортного самолета Ан-12 было восемь украинцев.

Как следует из аннотации на сайте компании, авиакомпания “Меридиан” осуществляет чартерные грузовые рейсы по всему миру, а также выполняет контракты с государственными и неправительственными организациями по перевозке гуманитарных грузов. Меридиан тесно сотрудничает с ООН и НАТО по доставке срочных грузов, в том числе военных и двойного назначения.