«Найдём решение» – Путин пообещал Сербии дешёвый газ

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Президент РФ Владимир Путин встретился сегодня в Сочи с президентом Сербии Александром Вучичем.

Была достигнута договоренность о поставках газа на 6 месяцев по прежней цене в $270 за тыс кубов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю, что вас некоторые вопросы особенно беспокоят. Связано это с тем, что заканчивается контракт на поставку природного газа в Сербию. Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца. Во всяком случае найдем такое решение, которое будет приемлемым для наших сербских друзей», – сказал Путин.

Он пожелал Вучичу удачи на предстоящих в 2022 году президентских выборах.

«У вас в апреле выборы. Хочу выразить вам слова благодарности за то личное внимание, которое вы уделяете развитию российско-сербских отношений. Искренне надеюсь, что избиратели в Сербии тоже это оценят», – сказал российский президент.

Вучич заявил, что «отношения Сербии и России на самом высоком уровне в истории и развиваются во всех областях». Стратегическое партнерство с Россией Сербия расценивает как привилегию.

«Для нас очень важен вопрос поставок газа. Мы вместе сделали этот газопровод от болгарской до венгерской границы. Спасибо за ваше внимание, заботу, помощь и поддержку в развитии Сербии», – сказал Вучич.

Он поблагодарил Россию за поддержку ее территориальной целостности и помощь в военно-технической области, которые он назвал «красивыми подарками».