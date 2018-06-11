11.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Колониальная демократия, Компромат, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Украина

Найем говорит, что не брал взятку с родственников тех, кто его бил


Народный депутат от фракции “Блок Петра Порошенко” Мустафа Найем не получал денег от родственников подозреваемых в его избиении в центре Киева 30 апреля, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает издание “Українські новини”.

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Речь идет о 100 тысячах долларов, которые по информации украинских СМИ, Найем получил от родственников нападавших за молчание по делу.

“Это неправда и невозможно”, – уверяет Найем.

В то же время киевский миллионер и политик Геннадий Балашов заверяет, что тому, что Наем получил деньги, есть несколько подтверждений, которые он обнародовал на своем сайте.

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