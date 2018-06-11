11.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Колониальная демократия, Компромат, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Украина
Найем говорит, что не брал взятку с родственников тех, кто его бил
Народный депутат от фракции “Блок Петра Порошенко” Мустафа Найем не получал денег от родственников подозреваемых в его избиении в центре Киева 30 апреля, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает издание “Українські новини”.
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Речь идет о 100 тысячах долларов, которые по информации украинских СМИ, Найем получил от родственников нападавших за молчание по делу.
“Это неправда и невозможно”, – уверяет Найем.
В то же время киевский миллионер и политик Геннадий Балашов заверяет, что тому, что Наем получил деньги, есть несколько подтверждений, которые он обнародовал на своем сайте.
Метки: Коррупция, Мустафа Найем, скандал
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12:35 11 июня“Удар по Украине может быть ужасающим”
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10:00 11 июняГенерал разведки рассказал о секретной помощи США Украине
9:24 11 июняПропаганде вопреки: Киевляне выступили за дружбу с Россией
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10:46 8 июня“Вы попадете в плен русским террористам!” – Парубий устроил футбольную истерику в Раде
10:25 8 июняУкраинский дипломат призывает готовиться к отмене антироссийских санкций
10:06 8 июня“Европа готова радостно броситься в объятия Путина”
8:59 8 июняУкраину будут разбирать на органы. Чего не заметили в выступлении Путина?
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