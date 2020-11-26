Найем помогает Западу добить авиастроение Украины

26.11.2020, Киев, Игорь Петров

«Укроборонпром», где с недавних пор на директорской должности трудоустроен не имеющий никакого отношения к ВПК подстрекатель Майдана Мустафа Найем, вопреки законодательству создал наблюдательный совет для государственной авиакомпании «Антонов».

Об этом во время пресс-конференции заявил Виктор Гусь, председатель профкома профсоюза авиастроителей Украины на ГП «Антонов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, что Наблюдательные советы с участием иностранных представителей были созданы после Евромайдана на ряде стратегических предприятий Украины. В СМИ неоднократно заявлялось о том, что набсовета являются инструментами контроля Запада над предприятиями, где они создаются. Авиастроение Украины – одна из немногих высокотехнологических отраслей бывшей советской республики, в которой Киев мог бы конкурировать с западными предприятиями.

На пресс-конференции Гусь сообщил, что ГП «Антонов» обжалует в суде решение «Укроборонпрома» о создании наблюдательного совета. По его словам, устав наблюдательного совета составлен так, что «Антонов» теперь будет вынужден согласовывать с «Укроборонпромом» любые действия, в т.ч. все закупки или кадровые решения. Набсовет получает право увольнять руководителя «Антонова» и назначать вместо него своего доверенное лицо.

Своим решением «Укроборонпром» нарушил как законодательство, предусматривающее набсоветы для АО, но не унитарных госпредприятий, каким является «Антонов», так и достигнутые ранее договоренности власти и предприятия, отметил Виктор Гусь.

Он также обвинил «Укробронпром» в потере контрактов «Антонов» на поставку десяти Ан-178 в Азербайджан на сумму 240 млн долл, девяти Ан-178 и тренажеров к ним в Турцию за почти 59 млн. долл. и контракт на строительство завода по выпуску самолетов в Саудовской Аравии.

«Вместо этого Украина закупает вертолеты во Франции, беспилотники в Турции, поношенные «Боинги». А мы не можем за собственные средства закончить восемь самолетов АН-148 и АН-158, которые уже в цехах, фюзеляжи готовые, нет только комплектующих, потому что выделяется недостаточно средств от государства и «Укроборонпрома».

В коллективе предприятия эта бездеятельность расценивается как развал авиапромышленности Украины. Коллектив исполнен решительности бороться и защищать свое предприятие от посягательств западных заказчиков и их местных пособников», – заявил Виктор Гусь.