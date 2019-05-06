Найем в гостях у Пашиняна: Майданная Армения оказалась сомнительным союзником

06.05.2019, Москва, Александр Ростовцев

Жизнь наша полна неожиданностей. 30 апреля с высоким визитом в Ереван прибыл сам Мустафа Найем, неразгибаемый борец с украинской коррупцией, пастух майданных баранов на гранте и нардеп по совместительству.

По словам «уважаемого человека», в дорогу его позвало приглашение какого-то «Восточноевропейского центра выступить на большом форуме по антикоррупционным органам».

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В Ереван Найем прибыл как лох: по обычному загранпаспорту, «предпочитая не злоупотреблять дипломатическим». Во время прохождения паспортного контроля в ереванском аэропорту Звартноц душмана задержали пограничники и несколько часов мариновали в предбаннике.

Чтобы занять время, свободолюбивый Мустафа общался с армянскими пограничниками, пытаясь выведать причину неласкового приёма майданной Арменией эталонного майдауна из палаты мер и весов.

Пограничники пояснили ему, что исчерпывающей информацией они не владеют, толком ничего сообщить не могут, но знают, что дорогой гость «просто нежелательное лицо».

Чтобы наглядно показать армянским пограничникам всю ничтожность их усилий, Найем принялся козырять визовыми отметками в паспорте о пересечении американских, британских, канадских, норвежских и прочих авторитетных границ, заявляя, что «раньше таких проблем не было».

Через некоторое время заскучавшего Мустафу посетили двое сотрудников миграционной службы, пояснившие, что запрет на его въезд внесён не Арменией, а «по требованию третьей страны».

И вот тогда-то на любителя пледов и кофе снизошло озарение, что все выпавшие на его долю мытарства происходят «по требованию Российской Федерации в рамках синхронизации базы погранслужбы Армении с санкционным списком РФ». «В Армении такое уже случалось с нашими гражданами».

Плохая новость состоит в том, что армянская сторона, вместо того, чтобы дать пинка майданному ишаку, всё-таки впустила его на свою территорию, хотя и с отметкой «одноразово».

По такому случаю, вернувшийся в Цэевропу Найем разразился пространным текстом в своей ленте Фейсбук под заголовком «Российский капкан независимой Армении».

Текст хороший, содержательный. В том смысле, что полностью соответствует критерию Петра Великого, требовавшего от бояр «говорить не токмо по бумаге, но и своими словами, дабы дурь каждого наружу видна была».

Наейм выплёскивает на читателя даже не дурь, а какой-то концентрат слабоумия, проводя параллели между современной Арменией и Украиной до 2014 года. Дескать, республика сидит на «российской энергетической игле», «имеет свой Черноморский флот в виде военной базы в Гюмри» и «контролируемые Россией телекоммуникации». И, что самое главное, у Армении с Россией по этим позициям заключены договоры на длительные сроки.

Ну, то есть, чтобы соответствовать высоким майданным стандартам лысого ишака, Армении следует отказаться от российского газа по $160 за тысячу кубов и найти некий альтернативный втридорога, пригласить натовцев с их военными базами, и отказаться от четверти ВВП, складывающейся от торговли с Россией.

В общем, Найем нагнетает мрачную картину, будто Россия запустила когти и опутала паутиной несчастную Армению настолько серьёзно, что до полного её поглощения и реорганизации в Армянский автономный округ РФ остались считанные дни.

«Все это могло случится и с нами, если бы в ноябре 2013 года мы не вышли на улицы и не случился Евромайдан. И это не злорадство», – заключает кишлачный интеллектуал.

Пришедшего к власти после уличных беспорядков в Ереване Никола Пашиняна Найем считает чем-то вроде заблудшей овцы «Евромайдана», отступившего от плодотворной задачи разрыва с Россией по украинскому образу и подобию под давлением независящих от него обстоятельств.

А ведь как хорошо всё начиналось всего год назад:

«Бывают профессиональные картежники, которые говорят – будь у тебя мешок пшеницы, я по зернышку заберу из твоих рук. Теперь этими договорами и вообще в течение последних 20-25 лет Россия по зернышку забирает от нас наш суверенитет. А мы смотрим, мол, да, такова международная практика, нормально, так принято. А что принято? О чем этот договор?».

Но как только Пашинян и его люди возглавили Армению, прозвучали совсем не те заявления, которые ждал от собратьев по хорошему настроению Мустафа Найем. Армения всё ещё остаётся в орбите России, в ЕврАзЭС и ОДКБ, с российской базой в Гюмри и тоталитарным российским газом и поддержкой в Генассамблее ООН по Крыму и Донбассу.

Кроме того, киевского пуштуна кручинит, что «пока в Киеве не могут решиться синхронизировать свои санкции против России с США и ЕС, Москва эффективно навязывает свои запреты и смешные обиды странам СНГ».

Не будем придираться к двойным стандартам майданного ишака. Это он от досады, что с Украиной никто не собирается синхронизироваться ни по одному конструктивному вопросу.

Всё это вместе взятое «вдвойне расстраивает» Мустафу, ибо ему «искренне нравится многое из того, что Пашинян делает для своей страны».

На самом деле, Найем несправедлив к Пашиняну и его администрации, ведь большинство ключевых должностей в его правительстве и парламенте занимают армянские разновидности найемов, лещенок и залищучек, кормящихся с руки фондов Сороса.

Стало известно, что на маринование Найема в аэропорту армянскими пограничниками последовало гневное заявление грантоедов из местной Хельсинской группы, оскорблённой отношением властей к «уважаемому человеку» из майданной Украины, с требованием отстранить почему-то российских пограничников от контроля в аэропортах Армении.

Неприятный осадочек от визита Найема в Ереван остаётся, поскольку реакция властей выглядела полумерой. Важно не то, что Мустафу несколько часов держали в предбаннике, а то, что его всё-таки впустили в Армению, несмотря на статус «нежелательного лица».

Поступок недостойный для государства-союзника.

Будьте уверены, что российские политики и общественные деятели, внесённые в общий санкционный список ЕС и США, гарантированно не смогут пересечь границы этих стран, потому что договоры соблюдаются всеми участниками – нравится это кому-то или не нравится.

И все хельсинские группы держали бы хлеборезки на замке.

Неприятно, когда в цепи союзников вместо железного звена оказывается бублик с маком.

Следует отметить, что под текстом Найема можно прочитать ряд комментариев от «армян с хорошими лицами», убеждающих нардепа не лезть со своим суконным рылом в чужие дела, в которых он ничего не понимает. Оппоненты объясняют дурику пользу для Армении тесных отношений с Россией, пока не наступила эпоха нового геополитического выбора для республики. А уж они его не проспят.

По сути, у армянской майданной макрели на языке то, что на уме у правящей майданной верхушки: зачем испытывать лишний дискомфорт в ожидании прихода светлого европейского будущего, как терпит его Украина по своей глупости и недальновидности? Надо уметь предавать вовремя.