Наймиты единороссов закошмарили коммуниста Левченко – губернатора пострадавшей Иркутской области

02.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Противники губернатора Иркутской области Сергея Левченко пытаются сыграть на катастрофе с наводнением, случившейся в регионе несколько дней назад, и очернить его работу.

Об этом в своем блоге пишет замдиректора Института инновационного развития Дмитрий Родионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политолога, накануне выборов с губернатором-коммунистом борются его оппоненты, привлекая к этому московских журналистов.

Как пример Родионов приводит видеоролик, на котором видно, как губернатора донимает вопросами журналист «Известий», обвиняя его в том, что пострадавших при наводнении не кормят за счет государства.

На кадрах записаны и ответы местных жителей, которые противоречат словам журналиста, заявляя, что вовремя получают и питание, и гуманитарную помощь.

«Судя по всему, кто-то решил воспользоваться трагедией для того, чтобы свести политические счеты с губернатором области Сергеем Левченко, обвинив того, что тот и виноват в случившемся и ничего не делает для ликвидации последствий. Почитайте наши прокремлевские СМИ. Там и скандальную охоту губернатору сразу припоминают и скандалы с «черными лесорубами». Именно с последствиями незаконных вырубок противники губернатора связывают недавние пожары и пришедшее к ним на смену наводнение. Но этих обвинений явно мало. Нужно показать «картинку», на которой во всей красе демонстрируется неспособность местных властей справиться с последствиями стихии.

И едут из Москвы пронырливые журналисты, задача которых любой ценой отыскать какие-то недостатки в работе местных органов власти по ликвидации последствий, показать жалобы людей, чтобы обвинить во всем лично губернатора», – пишет Родионов и подчеркивает, что Сергей Левченко непосредственно принимает участие в ликвидации масштабного наводнения, не снимая форму сотрудника МЧС.

Еще один политолог Илья Гращенков отмечает, что травля Левченко выгодна его оппонентам из «Единой России», которые не чураются получить выгоду на трагедии людей.

«Подобная трагедия была и здесь, когда в 2001 году смыло город Ленск. Что интересно, тогда все ветви власти действовали слаженно, никто не пытался обратить катастрофу себе на благо, например – для снижения рейтинга действующего губернатора, попытавшись переложить ответственность за буйство стихии на его плечи.

А сегодня такой полит-PR – в порядке вещей. Удивительно, но первыми в регион слетелись стервятники из заказных СМИ, попытавшиеся поклевать Сергея Левченко. Если такие звезды зажигают, то это кому-нибудь да нужно, а в Иркутской области очень понятно кому – проигравшей на прошлых выборах губернатора «Единой России», — пишет в своем блоге Гращенков.

Напомним, в результате сильных дождей, приведших к паводку в Иркутской области, произошло сильное наводнение. Режим ЧС был объявлен в шести районах – Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Из зоны ЧС были эвакуированы более 2,5 тысяч человек. Погибли 18, а еще 17 человек считаются пропавшими без вести.