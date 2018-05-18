18.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Найти и покарать: В Киеве выясняют имена украинских заробитчан, строивших Крымский мост

В Киеве хотят вычислить и наказать всех граждан Украины, причастных к строительству Крымского моста.

Об этом в эфире своего видеоблога «Всемирно-Броварское телевидение» заявил одиозный украинский боевик Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам националиста, все работающие в России украинские гастарбайтеры поднимают экономику «врага» и также должны быть наказаны.

«Я думаю, а какое количество украинских гастарбайтеров работало на строительстве этого моста? Говорят разные цифры – от миллиона до трех украинских гастарбайтеров постоянно ишачат в Московии, а какое количество из них строило этот мост? Я не верю, что без них обошлось. И ясно, что должны быть выявлены имена этих людей”, – сказал националист.

“Но те, кто не работал на строительстве этого моста, они работали на строительстве путинской экономики. Они работают на строительстве путинской экономики, благодаря которой этот мост стал возможным. Если они работают на строительстве путинской экономики сейчас, когда постоянно льется кровь, когда наша кровь льется, они помогают нашему врагу, выстраивают его тыл, помогают строить его экономику, эти люди должны быть наказаны», – заявил Корчинский.