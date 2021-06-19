Наёмник «Азова» из РФ призвал украинцев не «косить» от мобилизации и готовиться к войне

19.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Только наступательной операцией Украине удастся вернуть Донбасс, потому что ждать смены власти в Кремле можно бесконечно долго.

Об этом в эфире YouTube-канала «Islnd tv» заявил осужденный в России за наёмничество российский боевик «Азова» Артём Широбоков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем закончится война?» – спросил ведущий эфира.

«Я считаю, что только наступлением – такая моя мысль. Она очень не мирная, воинствующая, но у меня такое ощущение, и когда я там находился, и после, когда я живу уже несколько лет на гражданке. Взгляды мои уже поменялись очень кардинально, я считаю, что, только наступая, войной можно эту территорию вернуть», – ответил Широбоков.

«Россия в том виде, в котором она существует, с этой властью, представляет угрозу в принципе миру, Украине в первую очередь, Европе, странам Балтии. У вас есть, какой-то концепт, при котором ей бы было лучше, и она бы представляла собой лучшую страну?» – поинтересовался ведущий.

«Я не представляю развал России. Есть определенная прослойка патриотов, которые считают, что России чуть-чуть осталось, она скоро развалится, Путин умрёт, или США их победит. Я в развал не верю, я верю в перераспределение власти, приход к власти оппозиции, что, конечно же, тоже практически невозможно. Но хотя бы какие-то междоусобицы там, в пуле путинском, что приведёт к смене власти и какой-то перемене в отношении к Украине», – мечтал боевик.

По его словам, для украинцев единственный выход из сложившейся ситуации – «не косить от мобилизации» и готовиться к войне.

«Конечно, всем нам нужно этим заниматься. Тем более, с подобной ситуацией, которая происходит на Востоке страны. Я против какого-либо пацифизма в этом», – сказал Широбоков.