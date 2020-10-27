27.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Азербайджан, Армения, Война, Нагорный Карабах, Политика, Россия
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Накал боев в Карабахе не спадает – ранен министр обороны


Президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян освободил Джалала Арутюняна от должности министра обороны и командующего Армией обороны НКР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Арутюнян сообщил на своей странице в фейсбук.

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Он уточнил, что освобождение от должности главы связано с ранением командующего.

Новым главой минобороны и командующим армией обороны НКР назначен генерал-лейтенант Микаел Арзуманян.

При этом пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил на своей странице в фейсбуке, что ранение Арутюняна не тяжелое.

«Азербайджанская сторона распространяет сведения о гибели Джалала Арутюняна. Мы опровергаем эти сведения. Его жизни не угрожает опасность, ранение не тяжелое, и скоро он вернется на службу», – заявил Погосян.


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