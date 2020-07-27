Накануне грандиозного шухера: США атакуют Китай

27.07.2020, Москва, Платон Беседин

«Обожаю запах напалма по утрам», – одна из самых известных фраз американского кинематографа. Ох как подходит она к недавней яростной речи госсекретаря США Майкла Помпео. Суть её, этой речи, сводится к тому, что Китай – империя зла. Американский политик даже сравнил её с нацистской Германией. «Новая тирания» – вот что такое Китай, по мнению Помпео (читай – по мнению Вашингтона). И цивилизованный мир просто-таки обязан взять верх на ней, выступив единой коалицией. Не слабо, да?

Риторика Вашингтона не нова. Это старые недобрые формулировки, принятые США после 1945 года. Только тогда на роль врага и империи зла назначили Советский Союз. И во многом не потому, что СССР реально планировал поработать мир, а потому, что Вашингтон, согласно своей глубинной концепции, не терпит конкурентов.

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Собственно, если мы внимательно изучим американскую историю, то увидим одну основную идею и один основной метод. Идея богоизбранности – раз. Метод совместной игры против – два.

И судьба мира тут сконцентрирована в извечном треугольнике: США – Китай – СССР (Россия). Сейчас американцы предлагают Москве сыграть против Пекина совместно. И это – заманчивое предложение. Однако от него, безусловно, стоит отказаться, ведь, в конечном счёте, оно не приведёт ни к чему иному, как к перегруппировке сил против России. Но, меж тем, никогда ещё США не выступали против Поднебесной столь открыто и агрессивно.

В начале 90-х Фукуяма написал, что история кончена – и на её вершине, которой стала либерально-демократическая Америка, стоит последний человек. А чуть позднее был принят и начал реализовываться «Проект нового американского века». Согласно данной концепции, военный бюджет США ещё более увеличивается; враждебные режимы, не выполняющие требования корпораций, ликвидируются; повсеместно устанавливается американская демократия и начинается приватизация госимущества.

Однако на роль враждебных Вашингтону режимов, которые автоматически становились «угрозой всему человечеству», в новейшей истории никогда не избирались достойные противники. Обычно таковыми являлись страны значимые, но не могущественные – Сербия, Ливия, Ирак. Тут же США впервые покушается не просто на мощного, а на величайшего игрока – на Китай. И «ответка» может быть самой суровой.

Ведь помимо банальной борьбы государственных интересов налицо и столкновение цивилизационных подходов. Китай в отличие от США, действительно, выстроил модель нового порядка, где великое наследие и почитание предков, всегда свойственные Синской цивилизации, органично кооперируются с эффективными экономическими механизмами – с инновациями, взятыми и интегрированные в Поднебесную со всего мира. Это, на самом деле, то, что должны были сделать мы, русские, но – реализовали китайцы. И вместе с тем рыночная конкуренция США против Китая также невозможна – ведь экономика Поднебесной контролируется Компартией.

Трамп и такие, как Трамп, никогда не считали всех людей и государства равными, а потому Вашингтон будет и дальше указывать Пекину на его место. Для этого рано или поздно будет принят новый военный бюджет США стоимостью в 740,5 миллиардов долларов. И вопрос сегодня лишь в том, сможет ли Америка найти иные формы борьбы против Китая. Пока же в Белом доме, к примеру, разрабатываются правила, которые ужесточат для китайских компаний требования при размещении и обращении на американских биржах своих бумаг. Увидим, что будет дальше.

России же в борьбе двух титанов стоит максимально тонко и изящно реализовывать свой план, свою игру. И речь не только о более мощной торговле с Китаем (углеводородами, агропродукцией), а также о совместных научных и лабораторных проектах, которые сейчас запускаются, но и о выработке третьего, если угодно, пути для всего мира. Потому два других пути – американский и китайский – выгодны лишь их создателям, для остальной же планеты – они летальны. Нынешнее бурлящее противостояние США и Китая – это в полной мере подтверждает.