Накануне «марша УПА» кандидат в мэры Киева пообещал вымести нацистскую шваль

13.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

В украинской столице следует запретить проведение неонацистских маршей и факельных шествий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет глава общественной организации «Публичный аудит», кандидат в мэры Киева Максим Гольдарб.

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«Став мэром столицы, я запрещу любые нацистские и квазинацистские марши и сборища, факельные шествия и ношение балаклав и намордников. Вы не увидите шпану в военной или квазивоенной форме или униформе: хочешь носить такое – вперёд в армию или в нацгвардию. Я не Кличко и не Зеленский – предавать память и элементарные ценности, торговать ими, ерзать на заднице перед недонациками не собираюсь. Нулевая толерантность к росткам коричневой чумы», – обещает Гольдарб

По его словам, все переодетые в «активистов» должны работать, а не беспредельничать на улицах.

«Я верну городу, горожанам и гостям право говорить на их родных языках: говорите на украинском, русском, азербайджанском, польском, греческом. На каком хотите – главное, услышьте и понимайте друг друга.

Я вымету из столицы насаждаемый сейчас, навязываемый ей махровый пещерный национализм. Если вятровичам, ницоям, дроздовым и прочей наносной «навале» не нравится – им нечего здесь делать. Устанавливать свои дикие средневековые правила не дам – пусть едут по хатам, схронам и домивкам. Киев будет шагать в ногу со временем, а не катиться в дикарство», – пишет кандидат.

Отметим, что 14 октября в Киеве ежегодно проходит шествие в честь УПА, которую возглавлял гитлеровский офицер Роман Шухевич.