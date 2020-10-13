13.10.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Киев, нацизм, Политика, Украина
Просмотров:

Накануне «марша УПА» кандидат в мэры Киева пообещал вымести нацистскую шваль


В украинской столице следует запретить проведение неонацистских маршей и факельных шествий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет глава общественной организации «Публичный аудит», кандидат в мэры Киева Максим Гольдарб.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Став мэром столицы, я запрещу любые нацистские и квазинацистские марши и сборища, факельные шествия и ношение балаклав и намордников. Вы не увидите шпану в военной или квазивоенной форме или униформе: хочешь носить такое – вперёд в армию или в нацгвардию. Я не Кличко и не Зеленский – предавать память и элементарные ценности, торговать ими, ерзать на заднице перед недонациками не собираюсь. Нулевая толерантность к росткам коричневой чумы», – обещает Гольдарб

По его словам, все переодетые в «активистов» должны работать, а не беспредельничать на улицах.

«Я верну городу, горожанам и гостям право говорить на их родных языках: говорите на украинском, русском, азербайджанском, польском, греческом. На каком хотите – главное, услышьте и понимайте друг друга.

Я вымету из столицы насаждаемый сейчас, навязываемый ей махровый пещерный национализм. Если вятровичам, ницоям, дроздовым и прочей наносной «навале» не нравится – им нечего здесь делать. Устанавливать свои дикие средневековые правила не дам – пусть едут по хатам, схронам и домивкам. Киев будет шагать в ногу со временем, а не катиться в дикарство», – пишет кандидат.


Отметим, что 14 октября в Киеве ежегодно проходит шествие в честь УПА, которую возглавлял гитлеровский офицер Роман Шухевич.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть