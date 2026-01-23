Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Официальная информация о ночных 4-часовых переговорах Владимира Путина с посланцами Дональда Трампа в Кремле оставляет множество вопросов.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что по-прежнему не согласован территориальный вопрос по «формуле Анкориджа». Украинские войска отказываются отступать из Донбасса, а потому, рано или поздно, всё равно будут выбиты оттуда российской армией.

Кстати, судя по тому, что не упомянута судьба ни Херсона, ни Запорожья, именно они могли быть предметом уступок, на которые была готова идти Москва в момент встречи на Аляске.

Теперь вопрос, смогут ли ВС РФ занять областные центры, пользуясь несговорчивостью украинцев.

Из слов Ушакова также не ясно, как будет решена задача по смене нацистского режима на Украине, которому Запад собирается предоставлять «гарантии безопасности» – буквально накануне глава МИД РФ Сергей Лавров давал понять, что такой вариант Москва не приемлет.

Никак не прокомментировал Ушаков и то, что сегодня в ОАЭ на новые переговоры едет украинская делегация во главе с человеком, признанным террористом в России, – речь идет о главе Зе-офиса Кирилле Буданове.

«Интересен состав российской делегации, что выдвинулась в Абу-Даби. Возглавляет её начальник ГРУ Костюков, которым вдруг заменили Мединского. Разговоров про историю не будет, уже чего-то выучили», – замечает донецкий военкор Алексей Акутин.

Политолог Андрей Перла указывает, что у России и коллективного Запада остаются кардинальные противоречия:

«Западу нужно, чтобы соглашение с Россией не выглядело капитуляцией и однозначной победой России. Самый простой способ этого добиться – вместо договора о мире подсунуть «заморозку конфликта по линии фронта». Вместо нейтралитета Украины – «не вступление в НАТО в течение 20 лет». И Зеленскому с его кликой нужно то же самое: не признаваться в поражении… А России нужно не перемирие, а мир».

Напомним и слова Путина о том, что для долгосрочного мира нужно международное признание российского статуса новых территорий (то есть, со стороны и Киева, и Запада), чтобы исключить новые попытки захвата ВСУ потерянных областей.

Военкор Александр Коц резюмирует: