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В преддверии открывающегося завтра саммита НАТО в Гааге страны-члены альянса договорились поднять расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году — сообщают информагентства dpa, AFP и Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По информации dpa, в коммюнике саммита, который должен быть принят 25 июня, говорится, что 3,5% ВВП будет идти на классические оборонные нужды.

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Еще 1,5% — на борьбу с терроризмом и развитие инфраструктуры, которая может использоваться в военных целях: усиленные мосты, железнодорожные пути, порты и т.д.

«Согласование документа сопровождалось внутренними разногласиями, в том числе со стороны Испании, однако в итоге он получил одобрение всех 32 стран-участниц. Окончательно заявление вступит в силу после утверждения лидерами Альянса, включая президента США Дональда Трампа» , — пишет Reuters.

Отмечается что в постоянном представительстве США в НАТО приветствовали достижения соглашения.

Перекладывание значительной части расходов НАТО на плечи европейских партнеров – одна из стратегических целей администрации Трампа. Вместе с тем, Евросоюз также реализует масштабную программу ремилитаризации, чтобы через 3-5 лет говорить на равных с РФ в военном плане.

В Европе не скрывают, что задача воюющей Украины – обеспечить европейцам эти 3-5 лет, отвлекая на себя все это время военный потенциал Москвы.