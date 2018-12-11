Накануне собора «церкви Порошенко» Филарет публично покатил бочку на Константинополь

11.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Глава непризнанного в православном мире УПЦ Киевского патриархата Филарет пригрозил провести «по-своему» Объединительный собор, который с целью создать подконтрольную украинским властям Церковь должен собраться в Киеве 15 декабря, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом Филарет заявил в эфире телеканала „1+1“.

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«Киевский патриархат является самой большой церковью, — выразил уверенность он, выступая в эфире телеканала „1+1“. — И от нас зависит, примем ли мы то, что от нас будут требовать, или не примем. Если это будет полезно нам — то мы примем. Если это не будет полезно ни нам, ни государству, ни церкви, то мы просто не проголосуем, отвергнем».

Филарет подчеркнул, что архиереи Киевского патриархата в настоящий момент не согласны с требованиями Константинопольского патриархата относительно процедуры проведения собора. Во-первых, по его словам, Киевский патриархат выступает за то, чтобы собор был исключительно архиерейским, в то время как Константинополь настаивает на участии в нем верующих и рядовых священников. Во-вторых, в Киеве считают, что голосование во время выборов главы новой украинской церкви должно быть открытым, Константинополь же настаивает на тайных выборах.

Объединительный собор должен состояться уж 15 декабря. Руководить им будет представитель Варфоломея митрополит Галльский Эммануил.