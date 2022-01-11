Накануне суда иноагент Шендерович бежал из России

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Признанный иностранным агентом либеральный писатель Виктор Шендерович покинул Российскую Федерацию.

Об этом он сообщил в своем «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я всегда являлся по повесткам на допросы и в суды… Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению «кремлевского повара» Пригожина, я, пожалуй, воздержусь, и как раз из здравого смысла… Резкое для меня изменение пейзажа тут – не столько в гипотетическом сроке (до него в моем распоряжении оставалось бы, по крайней мере, сколько-то времени), сколько в досудебных мерах. Увы, ст. 128.1 УК РФ предусматривает ограничение свободы на время следствия, и у меня почему-то нет особых оснований сомневаться в том, что эта норма может быть применена», – сообщил иноагент.

«Тема правосудия исчерпана, не начавшись, и речь теперь только о том, идти ли мне на поводок домашнего ареста и сидеть ли в наморднике, на потеху всей этой братве – или переждать поганую коллизию снаружи от их блатных понятий. И я принял решение переждать снаружи. Впрочем, вынужденный отъезд с родины – это тоже лишение свободы, разумеется», – написал Шендерович.

30 декабря юристы компании «Конкорд», принадлежащей предпринимателю Евгению Пригожину, подали заявление о возбуждении против Шендеровича уголовного дела по статье «Клевета». Заявление было подано после того, как Шендерович и радиостанция «Эхо Москвы» проиграли в суде Санкт-Петербурга иск о защите чести и достоинства, поданный Пригожиным. С писателя взыскали 100 тысяч рублей, с радиостанции – 1,1 миллиона, хотя истец требовал с каждого ответчика по 5 миллионов.

Поводом для иска стали оскорбления в адрес Пригожина из уст Шендеровича. Он назвал предпринимателя «уголовником» и «убийцей».

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов выразил несогласие с решением суда, поскольку слова Шендеровича прозвучали в прямом эфире, и редакция не несет за них ответственности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сегодня, что бегство Шендеровича никак не связано с присвоением ему статуса иноагента.

«По всей видимости, это просто попытка скрыться от рассмотрения в суде претензий его оппонентов. И это ни к каким статусам отношения не имеет», – сказал Песков.